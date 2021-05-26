Yerli aşının ismi ne? Yerli aşının adı ne olacak? Milli aşı randevusu başladı mı?

Yerli aşının ismi merak konusu olmaya başladı. Ülkemizde korona aşılamasında en büyük payı Sinovac alırken onu Biontech takip etti. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşından ise güzel haberler geldi. Vatandaşlar yerli aşının ismini merak edip araştırmaya başladı. Peki Yerli aşının ismi ne? Yerli aşının adı ne olacak? Sağlık Bakanı Koca milli aşıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak.' dedi. Aşı olmak için yerli aşının bir an önce seri üretime geçilmesini isteyenleri sayısı da hiç de az değil!

Yerli aşının ismi merak konusu olmaya başladı. Ülkemizde korona aşılamasında en büyük payı Sinovac alırken onu Biontech takip etti. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşından ise güzel haberler geldi. Vatandaşlar yerli aşının ismini merak edip araştırmaya başladı. Peki Yerli aşının ismi ne? Yerli aşının adı ne olacak? Sağlık Bakanı Koca milli aşıya ilişkin yaptığı açıklamada "Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak." dedi. Aşı olmak için yerli aşının bir an önce seri üretime geçilmesini isteyenleri sayısı da hiç de az değil!

Yerli aşıda sona doğru gelinirken vatandaşlar yeri aşının adının ne olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan test ve denemelerden sonra nihayi onayı aldıktan sonra yerli aşı üretime geçecek. Peki Faz-3 çalışmasına yakında başlayacak olan yerli aşının ismi ne olacak? Yerli aşının adı ne oldu? Milli ve yerli imkanlarlar Erciyes Üniversitesi altında denemeleri yapılan yerli aşının adını herkes merak ediyor.

YERLİ AŞININ İSMİ NE?

Faz-3 çalışmasına yakın zamanda başlayacak olan yerli aşının ismi ne olacak? Uluslararası piyasadada adından söz ettirecek olan yerli aşının isminin ne olacağı merak konusu. Yerli aşının prosedir gereği bir adı var. Yerli aşının geçici adı "ERUCOV-VAC" olarak duyuruldu. Ancak yerli aşının kullanıma onay almasından sonra adının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

YERLİ AŞININ ADI NE OLACAK?

Yerli aşının adının ilerleyen zamanlarda yani Faz-3 aşamasını geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafndan ya da Sağlık Bakanlığı tarafından verileceği belirtildi.

YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yerli aşının son durumuna ilişkin detayları paylaştı. Koca açıklamasında şunları söyledi: "Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. (COVID-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi."

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILIR?

Uzmanlar yerli aşıda seri üretime Temmuz ayında geçileceğini belirtti.

YERLİ AŞI RANDEVUSU BAŞLADI MI?

Yerli aşı randevusu henüz başlamadı. Yerli aşı Faz-3 çalışmasını başarı ile geçerse seri üretim ve kullanım onayı aldıktan sonra yerli aşıya randevu tanımlaması yapılabilir.

KÜLLİYEDE YERLİ AŞI TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin ifade edildiği toplantıda, Faz 3 uygulamasına geçiş için hazırlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı. Toplantıda, haziranın ilk haftasında başlatılması planlanan Faz 3 çalışmalarının daha geniş bir gönüllü grubuna uygulanacağı ve planlama doğrultusunda, aşının eylül-ekim aylarında acil kullanım onayı almasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin, geliştireceği aşılarla dünyanın dört bir yanında aşıya erişimi bulunmayan ülkeler için de umut olacağına dikkat çekildi.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, klinik çalışmaları devam eden ikisi inaktif, biri virüs benzeri parçacık (VLP) türü olan 3 aşıda Faz 1 sonuçlarına birkaç hafta içinde ulaşılacağı, Faz 2 aşamasına geçmek için hazırlıkların tamamlanma sürecinde olduğu ve mevcut klinik uygulamalarda, yıl sonuna doğru acil kullanım onayı almış, uygulanmaya hazır birden çok aşının olabileceği vurgulandı.

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