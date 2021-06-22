Yerli aşının adı ne oldu? Yerli korona aşının ismi ne oldu? Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu. Daha önce prosedür gereği yerli aşının adının ERUCOV-VAC olduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının adını açıkladı. Peki milli korona aşısının adı ne koyuldu?

Yerli aşının adı ne oldu? Yerli korona aşının ismi ne oldu? Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu. Daha önce prosedür gereği yerli aşının adının ERUCOV-VAC olduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının adını açıkladı. Peki milli korona aşısının adı ne koyuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen törende şu açıklamaları yaptı: Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.

Yerli aşının adı ne oldu?

Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Daha önceki adı ERUCOV-VAC olarak açıklanmıştı

Uluslararası piyasadada adından söz ettirecek olan yerli aşının isminin ne olacağı merak konusuydu. Yerli aşının adı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yerli aşının prosedür gereği bir adı var. Yerli aşının geçici adı "ERUCOV-VAC" olarak duyuruldu

Yerli aşıda son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yerli aşının son durumuna ilişkin detayları paylaştı. Koca açıklamasında şunları söyledi: "Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. (COVID-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi."

Yerli aşı ne zaman kulalnılacak?

Uzmanlar yerli aşıda seri üretime Temmuz ayında geçileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.