Yerli aşıda gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin geliştirdiği aşıda Faz-3 çalışmalarına geçildi. Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı için gönüllüler aranmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ise yerli aşı için herkese gönüllü olma davetinde bulundu. Yerli aşıda gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Yerli korona aşısı için gönüllü nasıl olunur? Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli aşıda gönüllü olmak isteyenlere 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonu hizmete girdi. Peki yerli korona aşısı için gönüllü başvurusu nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin geliştirdiği aşıda Faz-3 çalışmalarına geçildi. Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı için gönüllüler aranmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ise yerli aşı için herkese gönüllü olma davetinde bulundu. Yerli aşıda gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Yerli korona aşısı için gönüllü nasıl olunur? Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli aşıda gönüllü olmak isteyenlere "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu hizmete girdi. Peki yerli korona aşısı için gönüllü başvurusu nereden yapılır?

Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Sağlık Bakanlığı Faz-3 çalışamalarına geçilen yerli aşı için vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. Peki yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'nin yerli yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiğini duyurdu. Yerli aşı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar e-Nabız sistemine girerek "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayarak başvurularını yapabilirler.

Yerli aşının adı ne olacak?

Faz-3 çalışmasına yakın zamanda başlayacak olan yerli aşının ismi ne olacak? Uluslararası piyasadada adından söz ettirecek olan yerli aşının isminin ne olacağı merak konusu. Yerli aşının prosedir gereği bir adı var. Yerli aşının geçici adı "ERUCOV-VAC" olarak duyuruldu. Ancak yerli aşının kullanıma onay almasından sonra adının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Uzmanlar yerli aşıda seri üretime Temmuz ayında ya da en geç Ağustos gibi geçileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.