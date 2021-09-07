Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Milli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşının ne zaman piyasaya çıkacağı sorusuna yanıt verdi. Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mu varyantının kaç kişide görüldüğünü de açıkladı.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Milli aşı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşının ne zaman piyasaya çıkacağı sorusuna yanıt verdi. Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mu varyantının kaç kişide görüldüğünü de açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgına narkı alınan önemleri ve gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca yerli aşı ile ilgili de bilgileri paylaştı. Bakan Koca, ''Mu Varyantı”nın Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini söyledi. Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90'ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı. Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Yüz yüze eğitim devam eder mi?

Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var" dedi. Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.