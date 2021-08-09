Yerli aşı ne zaman gelecek? TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı randevusu açıldı mı? Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçerken aşı karşıtlarının söylemleri de sertleşmeye başladı. Aşı olmayı reddeden bir kesim yerli aşının çıkmasını bekliyor. Yerli aşıda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yerli aşı TURKOVAC'ın mutant virüslere karşı yüzde yüz etkili olduğunu açıkladı. Peki yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı randevuları ne zaman açılacak?

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yerli aşı ile ilgili önemli açıkalamalarda bulundu. Aşı karşıtlarının seslerinin yükseldiği şu günlerde vaka sayılarında da artışlar yaşanıyor. Yerli aşı ile aşılanmayı isteyenler de yerli aşının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki yerli aşı ne zaman gelecek? TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı randevusu açıldı mı?

Yerli aşı ne zaman gelecek?

Üniversite olarak TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde" dedi.

TURKOVAC ne zaman çıkacak?

Özdarendeli, aşının çıkacağı tarihe ilişkin de "Faz-3 aşamasında belli bir istatistiğe ulaşmak lazım. Aynı zamanda belirli aşılanan ve aşılanmayan gruplar arasındaki farkın belirli bir oranda yakalanması lazım. O oran yakalanana kadar devam edecek. Aynı zamanda Faz-3 tüm çalışmalarının sadece ülkemizde değil, birkaç yurt dışı merkezli de yapılması düşünülüyor ama ben yıl sonuna kadar olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

TURKOVAC hem etkili hem de yan etkisi az

TURKOVAC ile diğer aşıları karşılaştıran Özdarendeli, "Sinovac ile TURKOVAC aşışı, aşı platformu olarak aynı platforma üretilen aşılar. Bunlar inaktif aşılar. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Avantajları, dezavantajları ortaya çıkarılacaktır. BioNTech aşısı mRNA tabanlı bir aşı. İlk defa dünyada uygulanan bir aşı. İlk veriler yan etki noktasında problemsiz gözüküyor. Bu yeni jenerasyon aşıların uzun vadedeki etkileri ortaya çıkacaktır ama şu ana kadar bütün aşılarda kısmi olarak çok az yan etkiler olup, oldukça etkili. Pandeminin kontrolünde de oldukça etkili gibi gözüküyor. Hem inaktif aşılar hem de yeni jenerasyon COVID-19 aşıları" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.