Yerli araba TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli araç TOGG'un fiyatı belli oldu mu?

2023 yılında sokaklarda olacak yerli araç TOGG'un fiyatı belli oldu. Yerli otomobil için ön sipariş taleplerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Peki yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Cevap burada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından, yıllar önce tanıtılan ancak bir türlü piyasaya sürülmeyen yerli üretim araç TOGG'un 2023 yılında sokaklarda olacağı duyuruldu. Bakan Varank tarafından yapılan son açıklamaya göre, TOGG'un ilk yerli araçları 2022 yılı sonunda devlet adamları tarafından kullanılacak. Yerli otomobil için ön sipariş taleplerinin alınmaya başlandığı da gelen bilgiler arasında. Peki yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Yerli araba TOGG fiyatları ne kadar olacak?

Otomotiv sektörünün takipçilerinden gazeteci Emre Özpeynirci, TOGG fiyatı hakkında, ‘'TOGG'un CEO'su, Türkiye'deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG'un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir" dedi.