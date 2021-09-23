Yerleşik sansür nedir? Litvanya'dan Xiaomi telefonları için yerleşik sansür iddiası geldi. Litvanya'da Savunma Bakanlığı, Çin'in dev teknoloji markası Xiaomi tarafından üretilen telefonların yerleşik sansür yetenekleri olduğunu iddia etti. İddia sonrası bir çok kişi de Yerleşik sansürün ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki yerleşik sansür tehlikeli mi?

Yerleşik sansür nedir? Litvanya'dan Xiaomi telefonları için yerleşik sansür iddiası geldi. Litvanya'da Savunma Bakanlığı, Çin'in dev teknoloji markası Xiaomi tarafından üretilen telefonların yerleşik sansür yetenekleri olduğunu iddia etti. İddia sonrası bir çok kişi de Yerleşik sansürün ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki yerleşik sansür tehlikeli mi?

Litvanya'da Savunma Bakanlığı yayınladığı bir raporda Çinli şirketlerin telefonlarında yerleşik sansür yeteneğinin olduğunu iddia etti. Raporda ayrıca, Xiaomi marka telefonların Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği aktarıldı. Raporda "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili ise Xiaomi firmasından henüz açıklama yapılmadı.

Yerleşik sansür nedir?

Yerleşik sansür belirlenen sansür algoritmasına bağlı kalarak bir kelimeyi bir foroğraf yada bağlantıyı sansürleme özelliğine denir. Litvanya'nın devlet tarafından işletilen siber güvenlik kurumu, "Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp tarafından Avrupa'da satılan telefonların, 'Özgür Tibet', 'Yaşasın Tayvan bağımsızlığı' veya 'demokrasi hareketi' gibi terimleri tespit etme ve sansürleme özelliğine sahip olduğunu" belirtti. Xiaomi telefonların varsayılan internet tarayıcısı da dahil sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çincede 449 terim içerdiğini ve sürekli güncellendiğini ortaya koyan raporda "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.