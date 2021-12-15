Yerba mate nedir?

Sizler için son zamanlarda dünyada popülerleşen, lezzetli ve vücuda birçok fayda sağlayan yerba mate çayını araştırdık...



Yerba mate veya mate çayı Güney Amerika'da bolca bulunan yerba mate isimli ağacın yapraklarıyla hazırlanmaktadır. İçeriğinde kafein ve teobromin gibi maddeler bulunur.

Yerba mate özellikle Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da bolca tüketilir. Yerba mate, A vitamini, B1 vitamini, C vitamini gibi çeşitli vitaminler ve aminoasitler bakımından zengindir. Antioksidan özellikler göstermesi yüzünden çok ilgi görmektedir.

Yerba matenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Yerba mate içerisinde bulunan bol miktarda vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji verir, daha zinde ve enerjik hissetmeyi sağlar. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede stres, kaygı, üzüntü gibi durumların üstesinden gelmeyi sağlar.

Yerba mate antioksidan özellikleri sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur, oluşan hastalıkların ise çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemi üzerindeki etkisi sayesinde kilo vermek isteyenlere destek olur. İdrar söktürücü etkisi vardır. Bu sayede vücuttan ödem atmayı sağlar. Depresyona iyi gelmektedir. Kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Uyku problemi çekenlere yardımcı olur.

Yerba mate nasıl hazırlanır?

Yerba mate çayını orijinaline uygun olarak evde hazırlamak çok zordur. Çünkü bu çay, bir tür su kabağından hazırlanmış özel bir kabın içerisinde demlenir. Bombilla veya bambilyu gibi isimlerle anılan, ucu delikli metal bir pipetle içilir. İsteyenler mate çayının bu orijinal demleme araçlarını online satış sitelerinden temin edebilir.

Yerba mate çayını demlemek için içme suyunu kaynatın ve oda sıcaklığında bir süre bekletin. Daha sonra bir su bardağına yaklaşık bir çorba kaşığı yerba mate olacak şekilde ölçülendirip su ve mate yapraklarını bir araya getirin. Yaklaşık yedi dakika bu şekilde demlendirin ve afiyetle tüketin.

Yerba matenin herhangi bir zararı var mı?

Yerba mate fazla içilirse vücuda fazla enerji sağlar. Bu da vücudu yorabilir ve uykusuzluğa yol açabilir.

Sindirim ve sinir sistemi üzerinde fazla etkisi olduğu için aşırı tüketildiğinde sağladığı kusma, mide bulantısı, kabızlık gibi problemler yaşanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.