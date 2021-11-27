Yer fıstığı yağı zayıflatıyor

Artık doğal olanın kıymetini daha fazla biliyoruz. Her rahatsızlığın çözümünün doğada olduğunu öğrendik. Sizler için doğal yağların vücudumuza yararlarını araştırdık...



Modern tıbba destek olarak artık alternatif tıptan yararlanıyor, gözümüzü doğaya çeviriyoruz. Her rahatsızlığın çözümü doğada var. Sizler için doğada bulunan ürünlerin yağlarının ne işe yaradığını araştırdık ve derledik...

Kolza yağı

Kolza yağının içindeki doymuş yağ miktarı oldukça düşüktür. Doymuş yağ oranı ayçiçek yağında yüzde on iki, zeytinyağında yüzde on beş iken, kolza yağında bu oran yüzde yedi civarındadır. Aynı zamanda omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu için, sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur.



Kolza yağında tekli doymamış yağ oranı düşüktür. Bu yüzden de sıkça tercih edilmektedir. Zeytinyağındaki tekli doymamış yağ oranı yüzde yetmiş üçken, kolza yağında yüzde atmış üçtür. Bu yağ kandaki kötü kolesterolün (LDL) düşmesine yardımcı olur.



Kolza yağı E vitamini yönünden oldukça zengin olduğu için cilt için olumlu etkilere sahiptir.

Balık yağı ve zeytinyağıyla gibi insan vücudunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek az sayıdaki yağ çeşitlerinden biri de kolza yağıdır.

Hurma yağı

Hurma yağının içerisinde yüksek oranda A vitamini ve E vitamini bulunur. Ayrıca hurma yağı Omega 6 yağ asidine de sahiptir.

Yüksek oranda oleik asit de içeren hurma yağı lif yönünden de oldukça zengindir.

Hurma yağında trans yağ miktarı sıfırdır. Ayrıca düşük miktarda sodyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri içerir. Bu sayede kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Yer fıstığı yağı

Yer fıstığı yağı içeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde, iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kötü kolesterol (LDL) oranını ise düşürür. Bu sayede dolaşım sistemi ve kalp sağlığına olumlu katkılarda bulunur.



Vücuda zindelik ve kuvvet veren yer fıstığı yağı, hormonların faaliyetlerini de düzenleyerek cinsel gücün artmasını sağlar.

Mide yanması, ekşimesi, gastrit gibi hastalıkların tedavisine destek olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklardan korunmasını sağlar.

Şeker hastaları (diyabet) için destekleyici bir yağdır. Çünkü yer fıstığı yağı kandaki şeker oranını dengelemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini aktive ederek hazmın kolaylaşmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

A vitamini, C vitamini, E vitamini, B vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini ve omega 6 yönünden çok önemli bir kaynaktır. Sağlıklı kas ve kemik gelişimine olumlu etkilerde bulunur.

Bedensel ve zihinsel yorgunlukların giderilmesini sağlar. Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve bu sayede öğrenmeyi kolaylaştırır.

Kalın bağırsak, prostat ve meme kanseri riskine karşı vücudu korur.

Yer fıstığı yağı metabolizmayı hızlandırır ve iştah kontrolü sağlar. Bu özelliğiyle, kilo vermek isteyenler tarafından tüketilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.