Yer fıstığı depresyonu önlüyor

Yer fıstığı besin değeri sayesinde vücudumuza birçok olumlu katkılar sağlıyor. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Yer fıstığı enerji ve kalori bakımından oldukça zengin bir besindir. Fakat yer fıstığı yediğimizde vücudumuza giren kalori kilo alımından çok enerji olarak kullanılır. Yer fıstığı bu özellikte olan ender besinlerdendir. Yer fıstığına yaz kış ulaşılabilir ve spor yapan insanların mutlaka yemesi gerekir.

Yer fıstığının besin değeri nedir?

Yer fıstığı B6, B9 ve E vitaminleri içerir. Ayrıca niasin, riboflavin, thiamin gibi maddeleri ve sağlık açısından oldukça faydalı olan pantotenik isimli bir asit içerir. Potasyum, manganez, bakır, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, çinko ise fıstığın içerdiği minerallerin bir kısmıdır.

Yer fıstığının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Yer fıstığı düzenli olarak tüketildiğinde kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunun için bir hafta içerisinde iki kaşık yer fıstığı ezmesi tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yer fıstığı ve yağlardan ve polifenolik ismi verilen asit grubundan zengindir. Bu asitler vücudumuza zararlı nitro aminoların çoğalmasını azaltır ve bu sayede mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Yer fıstığının içerisindeki polifenolik asitler, kalp sağlığı için de oldukça olumlu etkiler taşır. Doymamış yağlar da içeren fıstık kalp hastalıklarını önler, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yer fıstığı orta yaştaki insanların yaşadığı unutkanlığının önüne geçer ve uzun vadede alzheimer hastalığına yakalanmalarından korur.

Yer fıstığı ezmesi tüketirseniz yapısı safra kesesinde taş oluşumu engellenir ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olunur. Ayrıca safra kesesine bağlı olarak görülen ağrılar da azalır. Bunun için iki ya da üç tatlı kaşığı fıstık ezmesi tüketmeniz yeterlidir.

Yer fıstığı kolesterol için faydalıdır. İçerdiği yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolün yükselmesini sağlar.

Yer fıstığı, triptafon isimli bir madde içerir. Triptafon düşük serotonin seviyesini yükselterek, depresyona sebep olan etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Anne adaylarının tüketeceği fıstık döllenmeye yardımcı olarak hamilelik öncesi ve sonrası kadın hastalıklarının önüne geçer, ayrıca düşük riskini de azaltır.

Fıstığın içerdiği vitamin, yağ ve karbonhidratlar kan şekeri seviyesinin dengelenmesini sağlar, kan şekerinin düşmesine bağlı oluşan hastalıkları önler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.