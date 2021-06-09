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Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu neden çalışmıyor?

Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Sabah saatlerinde işine gidecek olan vatandaşlar Yenikapı-Kirazlı metro hattının çalışmadığını görünce şaşırdı. Peki M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldiğini ve seferlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 08:13:08
Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu neden çalışmıyor?

Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Sabah saatlerinde işine gidecek olan vatandaşlar Yenikapı-Kirazlı metro hattının çalışmadığını görünce şaşırdı. Peki M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu neden çalışmıyor? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldiğini ve seferlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Binlerce kişi sabah saatlerinde işine gitmek üzere M1B Yenikapı-Kirazlı metrosunun çalılmadığını görünce şaşırdı. Trafiğe  takılmamak için metro hattını tercih eden vatandaşlar  M1B Yenikapı-Kirazlı metrosunun neden çalışmadığını merak ediyor. Peki Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? 

Yenikapı-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak?

Metro İstanbul'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu hakkında

M1B işletmesi, Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında M1A hattı ile ortak yapılmaktadır. Otogar İstasyonu'ndan sonra ayrılan hat, Esenler ve Bağcılar Meydan'dan geçerek Kirazlı bölgesinde M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegre olarak sonlanmaktadır.

Hat Uzunluğu: 26,8 Km. (Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arası sistemin toplam km verisi)

M1B Yenikapı-Kirazlı istasyonları

M1B işletmesinin yapıldığı Yenikapı -Kirazlı Hattı'nda, 13 istasyon bulunmaktadır.

Kirazlı-Bağcılar
Bağcılar Meydan
Üçyüzlü
Menderes
Esenler
Otogar
Kocatepe
Sağmalcılar
Bayrampaşa-Maltepe
Topkapı-Ulubatlı
Emniyet-Fatih
Aksaray
Yenikapı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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