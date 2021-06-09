Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? M1A metrosu seferlere ne zaman başlayacak?

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? İstanbulluların en sık kullandığı metrolardan biri olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun geçici olarak seferlerini durdurduğu açıklandı. İşine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bu durum karşısında sürpriz yaşadı. Peki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu seferlere ne zaman başlayacak? Metro İstanbul konu ile ilgili yaptığı açıklamada metro hatlarında arıza oluştuğunu duyurdu.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? İstanbulluların en sık kullandığı metrolardan biri olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun geçici olarak seferlerini durdurduğu açıklandı. İşine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bu durum karşısında sürpriz yaşadı. Peki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu seferlere ne zaman başlayacak? Metro İstanbul konu ile ilgili yaptığı açıklamada metro hatlarında arıza oluştuğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bazı metro hatlarında seferlerin yapılamadığını görünce sürpriz yaşadı. Seferlerini alternatif yollardan yapan vatandaşlar hatların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu da arıza nedeniyle seferelerine ara verdi.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor?

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda neden sefer yapılmadığına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

M1A metrosu seferlere ne zaman başlayacak?

Seferler arıza giderilir gidelimez yeniden başlayacak.

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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 9, 2021

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.