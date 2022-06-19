Yeni sezonda hangi diziler ekranlara devam edecek? 2022-2023 devam edecek olan diziler belli oldu mu?

TV kanallarında ekranlara gelen diziler sezon finali yaptı. Yeni sezonda ekranlara hangi dizinin devam edeceği merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda devam edecek diziyi sizler için araştırdık. Detaylar burada.

2021-2022 sezonu birçok kanalın en çok dizi aldığı ve televizyonun altın çağını yaşadığı dönemdir. Nisan ayında yeni sezon için çeşitli diğer diziler onaylandı. 2022-2023 sezonunda yayın hayatına devam edecek olan diziler belli oldu. Vatandaşlar 2022-2023 yeni sezonunda ekranlarda olacak dizileri merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...

2022-2023 devam edecek olan diziler

-Kasaba Doktoru

TRT 1'in yeni dizisi ilk bölümlerine devam ederken yeni sezon için onay alan dizilerden biri oldu. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı Kasaba Doktoru dizisi, 2022-2023 yeni sezonunda devam etme kararı aldı. Yeni sezon TRT 1'de sadece 2 dizi için onaylanamadı.

-Yargı

Kanal D ekranlarında Pazar günü sevilen dizisi Yargı, yeni sezon için onay aldı. Yargı dizisi 2022-2023 sezonunda ekranlarda olacak.

-Alparslan Büyük Selçuklu

Pazartesi dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuk dizisi, 2022-2023'te yeni sezonlarına devam edecek olan Trt 1'in dizilerinden biridir. Uyanış Büyük Selçuklu adıyla yayınlanan dizinin adı bazı sebeplerden dolayı değiştirildi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi üçüncü sezonunda Alpaslan dönemini kapsayarak yayın hayatına devam edecek.

-Yasak Elma

Yasak Elma, Pazartesi akşamı yenilikçi altıncı sezonuyla yayın hayatına devam edecek. Yeni 2022-2023 sezonunda Yasak Elma dizisi ciddi bir oyuncu kadrosu ve tema değişikliği ile yoluna devam etme kararı aldı.

-Baba

Show TV, zor da olsa kararını açıkladı. Baba dizisi 2022-2023 yeni sezonunda ekranlarda olmaya devam edecek. Baba dizisi ilk sezonunu 7 Haziran 2022'de 16. bölümü ile final yapacak ve 17 Eylül 2022'de 2.sezonu ile ekrana gelecek.

-Üç Kız Kardeş

22 Şubat 2022'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kız kardeş, ikinci sezon onayını alan dizilerden birisi oldu. 2022-2023 yeni sezonunda Kanal D'de salı akşamları ekrana gelecek olan Üç Kız Kardeşler dizisinin ikinci sezon başarısını devam ettirmek için başrol oyuncularıyla sözleşme imzaladılar.

-Destan

En yüksek reytinglerini 23 Kasım 2021'den itibaren Salı geceleri alan Destan dizisi, Nisan ayında ikinci sezonu için onay alan dizilerden birisi oldu. Destansı dizi, 2022-2023 yeni sezonunda Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya devam edecek.

-Kuruluş Osman

3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak. Kuruluş Osman dizisi 2022-2023 sezonunda izleyicilerle olacak.

-Camdaki Kız

Geçen yıl ekrana gelen Camdaki Kız dizisi 2022-2023 yeni sezonunda ekranlara gelecek diziler arasında yer alıyor. Perşembe günleri Kanal D ekranlarında olan dizi yeni sezonda da ekranlarda olacak.

-Mahkum

2021 yılında yayın hayatına başlayan Mahkum dizisi en çok izlenilen başarılı diziler arasında yer alıyor. 2022-2023 yeni sezonda ise dizinin devam etme kararı alındı.

-Arka Sokaklar

Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu için onay aldı. 2022-2023 sezonunda seyirciyle buluşacak.

-Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarının en çok izlenilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda ekranlarda olacak. Yeni sezon için onay alan dizi reytingleri en üst sıralarda yer almaktadır. Konusu ve oyuncuları ile 3.sezonda ekranlarda izleyiclerle birlikte olacak.

-Kardeşlerim

2.sezonu ile ekranlarda olan Kardeşlerim dizisinde şartlı onay verildi. Yeni sezon için eğer dizi senaryosunu getirirse sözleşme imzalanacak. ATV ekranlarında olacak.

-Teşkilat

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat, yüksek maliyetli bir dizi olmasına rağmen yayın hayatına devam etme kararı aldı. Dizi izlenmeye devam ettiği sürece ekranlarda olmaya devam edecek.

-İyilik

8. bölümü ile FOX Tv ekranlarına gelen İyilik dizisi sezon finali yaptı. Eylül 2022 tarihinde kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Yeni sezonda ekranlarda olacak.

-Emanet