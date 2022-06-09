Yeni rekor! Pi sayısının 100 trilyonuncu rakamı bulundu

Pi sayısında yeni bir hesaplama rekoru kırıldı. Araştırmacılar virgülden sonra 100 trilyonuncu rakamı buldu. Hesaplama ise yaklaşık 158 gün sürdü.

Google Cloud'da çalışan bir ekip tarafından geliştirilen algoritma virgülden sonraki 100 trilyonuncu rakamı hesapladı.

Aynı ekip 2019 yılında 31.4 trilyonuncu rakamla kısa süreliğine rekoru ele geçirmişti. Ancak rekor daha sonra birkaç kez kırıldı. Son olarak İsviçre Üniversitesi geçen yıl 82.8 trilyonuncu rakamı hesaplamıştı. Google'ın hesaplaması tam olarak 157 gün 23 saat 31 dakika ve 7.6 saniye sürdü sürdü.

Yeni rekor ise bunun üç katından fazla ve sadece 37 gün daha uzun sürdü. Hesaplama boyunca 82 bin terabayttan fazla veri işlendi. Eğer merak ediyorsanız Pi sayısının 100. trilyonuncu rakamı ise 0 olarak bulundu.

Bir Word sayfasına Times New Roman yazı tipinde ve 11 puntoda 4 bin 180 rakam yazılabiliyor.

Eğer araştırmacılar buldukları sayıyı yazıcıdan çıkarmak isterse 240 milyardan fazla A4 boyutunda kâğıda ihtiyaç duyacaklar.

Pİ SAYISI NEDİR?

Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölünmesinden elde ediliyor.

Bir tekrar dizilimi tespit edilemeyen Pi sayısının sonsuz olduğu belirtiliyor. Bilim insanları ilk 10 basamağı 3.141592653 olan Pi sayısının rekorunu zorlamaya devam ediyor.

Ayrıca Pi'yi hesaplamak için geliştirilen tekniklerin RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. .