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Yeni Malatyaspor'un transferi kim? Adem Büyük ilk kimi trasnfer yaptı?

Yeni Malatyaspor, bugün yeni transferini açıkladı. Adem Büyük'ün futbol direktörlüğünü yaptığı sarı-kırmızılı ekibin ilk transferi Barış Başdaş oldu.

39 Dakika Önce
2022-02-09 12:05:56
Yeni Malatyaspor'un transferi kim? Adem Büyük ilk kimi trasnfer yaptı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Barış Başdaş'ın sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." dedi. .

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