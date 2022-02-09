Yeni Malatyaspor'un transferi kim? Adem Büyük ilk kimi trasnfer yaptı?
Yeni Malatyaspor, bugün yeni transferini açıkladı. Adem Büyük'ün futbol direktörlüğünü yaptığı sarı-kırmızılı ekibin ilk transferi Barış Başdaş oldu.
2022-02-09 12:05:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Barış Başdaş'ın sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." dedi. .
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