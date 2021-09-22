Elektrikli otomobil satışları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Otomobil üreticileri de elektrkili otomobil üretimlerine ağırlık vermeye başladı. Bir çok yeni elektrikli otomobil modeli satışa çıktı. İçten yanmalı motora sahip otomobillerin çağının sonuna gelindiği söyleniyor. Fosil yakıtlı otomobillerden elektrikli otomobillere geçiş döneminin yaşandığı şu günlerde Hyundai yeni elektrikli Kona modelini satışa çıkardı. Peki yeni KONA Elektrik fiyatı ne kadar? 2021 elektrikli Hyundai Kona fiyatı kaç para? İşte 2021 kona elektrikli fiyat listesi...

Elektrikli otomobil satışları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Otomobil üreticileri de elektrkili otomobil üretimlerine ağırlık vermeye başladı. Bir çok yeni elektrikli otomobil modeli satışa çıktı. İçten yanmalı motora sahip otomobillerin çağının sonuna gelindiği söyleniyor. Fosil yakıtlı otomobillerden elektrikli otomobillere geçiş döneminin yaşandığı şu günlerde Hyundai yeni elektrikli Kona modelini satışa çıkardı. Peki yeni KONA Elektrik fiyatı ne kadar? 2021 elektrikli Hyundai Kona fiyatı kaç para? İşte 2021 kona elektrikli fiyat listesi...

Elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Elektrikli otomobiller zamanla fozil yakıtlı otomobillerin yerini alacak. Fosil yakıtlı otomobillerden elektrikli otomobillere geçiş döneminin yaşandığı şu günlerde markalar elektrikli otomobil yatırımlarını arttırma yoluna gitti. Bir çok küresel otomobil markası yeni elektrikli otomıobil modellerini piyasaya çıkardı. Hyundai de elektrikli otomobili Kona'yı yeniledi. Yeni Kona satışa çıktı. Peki Yeni KONA Elektrik fiyatı ne kadar? 2021 elektrikli Hyundai Kona fiyatı kaç para?

Yeni KONA Elektrik fiyatı ne kadar?

KONA Elektrik 100kW Progressive: 487.000 TL

KONA Elektrik 150kW Progressive: 734.000 TL

Kampanya 30.09.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 487.000 TLden başlayan fiyat, azami/maksimum liste satış fiyatıdır.

Yeni KONA Elektrik satışta

Hyundai daha iyi görünen otomobiller üretmeyş nisyon haline getirmiş durumda. Hyundai geleceğin gerektirdiği doğrultuda elektrikli otomobillerini de yeniliyor. Hyundai son olarak elektrikli otomobili Kona'yı yeniledi. Kona 484 km menzile sahip.

5 yıl/100.000 km Hyundai Onarım Güvencesi

Her Hyundai gibi, Yeni KONA Elektrik de mümkün olan en yüksek kalite standartlarıyla üretiliyor. Hyundai, hayatın keyfini otomobiliniz için endişelenmeye gerek kalmadan çıkarabilmeniz için bu kaliteyi 5 yıl/100.000 km Onarım Güvencesi ile destekliyor. Ayrıca, yüksek performanslı lityum iyon polimer batarya için 8 yıl veya 160.000 km (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuyor. Sektörün en iyi standart garantilerinden biri olan bu garanti sayesinde yola gönül rahatlığıyla çıkın.

Elektrikli otomobil nedir?

Yeni KONA Elektrik gibi tamamen elektrikli otomobiller fosil yakıt kullanmaz ve bu sayede emisyonsuz sürüş sağlar. Debriyaj veya vites dişlileri olmadığı için bakım maliyeti azalır ve 395 Nm tork sayesinde seri hızlanma sağlar. Bu akıcı ve seri hızlanma, dinamizmiyle heyecan verici bir sürüş sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.