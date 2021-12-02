Yeni Kıyıköy Belediye Başkanı kim olacak? Kıyıköy Belde Belediyesi hangi partiden? Kıyıköy Belde Belediyesi'nde başlatılan usulsüzlük ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ile iş insanı Tolga Ö. tutuklandı. Bu olaydan sonra Kıyıköy belde belediyesinin hangi partiden olduğu ve yeni belediye başkanının ne zaman seçileceği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yeni Kıyıköy Belediye Başkanı kim olacak? Kıyıköy Belde Belediyesi hangi partiden? Kıyıköy Belde Belediyesi'nde başlatılan usulsüzlük ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ile iş insanı Tolga Ö. tutuklandı. Bu olaydan sonra Kıyıköy belde belediyesinin hangi partiden olduğu ve yeni belediye başkanının ne zaman seçileceği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ile iş insanı Tolga Ö. tutuklandı. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kıyıköy Belde Belediyesi hangi partiden?

CHP'li Kıyıköy Belde Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç ve iş insanı Tolga Ö, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Görevden uzaklaştırıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.

Yeni Kıyıköy Belediye Başkanı kim olacak?

Kıyıköy Belde Belediye Yeni Başkanının yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Kıyıköy'de ne oldu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.