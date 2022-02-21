Türkiye'ye yeni GSM operatörü belli oldu. NETGSM Yönetim Kurulu Başkanı Öcal, yeni GSM operatörü hakkında bilgi verdi. Yeni GSM operatörü adı ne oldu? Yeni GSM operatörünün sahibi kimdir? Yeni GSM operatörü ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Türkiye'de teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni marka ve iştirakler artıyor. Bu zamana kadar herkes tarafından bilinen GSM operatörleri (TürkTelekom, Turkcell, Vodofone) birçok kişi tarafından kullanılıyor. GSM operatörü tarafındaki şirketlerin sayısının az olması, diğer ülkeler bazında kıyaslandığında görülüyordu. Şimdi ise Türkiye'de yeni ve aktif olarak kullanılacak bir GSM operatörü geliyor.

Türkiye'nin dördüncü GSM operatörünün Mart 2022 itibarıyla abone toplamaya başlayacağı duyuruldu. 2009'dan beri sektörün içerisinde olan NETGSM, önümüzdeki ay itibarıyla abone toplamaya başlayacak ve yeni bir mobil operatör olarak hizmet verecek.

2009 yılından itibaren Türkiye'de telekomünikasyon hizmeti veren NETGSM, yakın bir gelecekte GSM operatörü olarak da hizmet vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda NETGSM, bahar dönemi Mart 2022 itibarıyla abone alımlarını başlayacağını duyurdu. Böylece Türkiye'deki dördüncü GSM operatörü; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan sonra NETGSM olacak.

NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, "Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız" dedi. Açıklamalarına devam eden Öcal rakiplerine kıyasla neler yapacaklarınıda söyledi. "Diğer operatörlere göre biz, yapacağımız katma değerli kampanyalarla fark yaratacağız. Hayatımızı kolaylaştıran, konforunu artıran tüm sektörlerde Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulamalar, kontrol sistemleri gibi teknolojik yazılım ve donanımsal ürünler olarak tanımlanan katma değerli hizmetler, yapay zekayla kısa süre içinde yaşantı şeklimizde, eğitimden iş hayatımıza köklü değişikliklere sebep olacak. Dolayısıyla bu ürünlerin uygulamasında kullanılacak iletişim alt yapılarına hızlı/esnek cevap vereceğiz." ifadelerini kullanarak neler yapacaklarına dair bilgi de veren Adem Öcal'ın sözlerini ne denli tutabileceğini hep birlikte göreceğiz. dedi. .