Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençler ile bir araya geldi ve onların sorularını içtenlikle yanıtladı. Dünya ve Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan yeni doğalgaz rezervi müjdelerinin de gelebileceğini belirtti. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da yeni doğalgaz rezervi mi bulundu? Doğal gaz keşfi açıklanacak mı? Türkiye ne kadar doğalgaz keşfetti gibi soruları sormaya başladı. İşte Türkiye'nin doğalgaz arama, bulma çalışmalarına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençler ile bir araya geldi ve onların sorularını içtenlikle yanıtladı. Dünya ve Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan yeni doğalgaz rezervi müjdelerinin de gelebileceğini belirtti. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da yeni doğalgaz rezervi mi bulundu? Doğal gaz keşfi açıklanacak mı? Türkiye ne kadar doğalgaz keşfetti gibi soruları sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan doğalgaz keşiflerine dair de sevindirici açıklamalarda bulundu. GGelişmeler karşısında sevinen vatandaşlar da Yeni doğalgaz rezervi mi bulundu? Doğal gaz keşfi açıklanacak mı? gibi soruları sormaya başladı.

Yeni doğalgaz rezervi mi bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan doğalgaz keşiflerine dair şunları söyledi: "Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye'nin dünyaya bakışı çok farklı olacak."

Doğal gaz keşfi açıklanacak mı?

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya şu anda Türkiye'yi kıskanıyor ve kıskanmakta haklılar. İnşallah 20 Temmuz'da ben Kuzey Kıbrıs'ta olacağım ve gerekli mesajları tüm dünyaya oradan vereceğim. Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, bizim oradan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor."

Türkiye'nin sondaj gemileri nerede?

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun Türkiye'nin sondaj gemilerinin son durumlarını anlattı. Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.