Yeni 5.nesil iPad Air özellikleri nedir? Yeni 5.nesil iPad Air fiyatı nedir?

Dünyanın en çok gelire sahip olan teknoloji markası Apple, iPad modelinin Air versiyonun yenisini düzenlediği lansman ile tanıttı. 5G destekli 5. nesil iPad Air / bir diğer adıyla iPad Air 5 2022 özellikleri neler?

Dünyanın sayılı teknoloji markalarından olan Apple, iPad modelinin Air versiyonun yenisini düzenlediği lansman ile tanıttı. 5G destekli 5. nesil iPad Air / bir diğer adıyla iPad Air 5 2022 özellikleri neler?

İlk nesli 2013 yılında tanıtılan iPad Air'in ikinci jenerasyonu 2014 yılında, üçüncü versiyonu ise 2019 yılında satışa çıkmıştı. Bu zamana kadar 4 nesil iPad duyuran Apple, düzenlediği lansman ile 5. nesil iPad Air'i tanıttı. Buna ek olarak Apple, etkinlikte birçok yeni ürünüyle hayranlarını sevindirdi.

5. NESİL İPAD AİR ÖZELLİKLERİ NEDİR?

5. nesil iPad Air'in en can alıcı noktası işlemci tarafından geldi. Apple, yüksek performanslı M1 çipini MacBook'larda kullanırken yeni bir değişiklik ile 5. nesil iPad Air'i hali hazırdaki M1 çipi ile buluşturdu. Cihaz, M1 çiple beraber iPad Air 4'e göre yüzde 60 daha performanslı çalışıyor. ve grafik tarafında da iki kat daha fazla performans sunuyor. 16 çekirdekli yapay zeka motoru içeren Apple M1 saniyede 11 trilyon işlem kapasitesine sahip.

'BİR YENİ İYİLEŞTİRME İSE KAMERA TARAFINDA GELDİ'

Kamera tarafında yeni bir iyileştirme gören iPad Air, son nesili ile artık 12 MP'lik değere sahip olan bir kamera ile kullanıcılar ile buluşacak. Ayrıca bu kamera, video konferans sırasında kullanıcıyı takip ederek kadrajda kalmanızı sağlayan Center Stage desteği ile gelecek. Arka tarafında da 12 Megapiksel kamera barındıran iPad Air, 4K çözünürüklükte videolar yakalayabiliyor. Yeni iPad Air 5, 64 GB ve 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor.

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