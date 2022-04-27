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TIMETURK / GENEL / Yeni 10 TL mi çıktı? 10 TL değişti mi? 10 lirada hangi değişiklikler var?

Yeni 10 TL mi çıktı? 10 TL değişti mi? 10 lirada hangi değişiklikler var?

Yeni 10 TL mi çıktı? 10 TL değişti mi? 10 lirada hangi değişiklikler var? Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 liralık banknotları bugünden itibaren tedavüle verdi. Yeni 10 liralık banknotlarda değişiklik olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

3 Saat Önce
2022-04-27 11:13:35
Yeni 10 TL mi çıktı? 10 TL değişti mi? 10 lirada hangi değişiklikler var?

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 liralık banknotları tedavüle verdi. Yeni 10 TL mi çıktı? 10 TL değişti mi? 10 lirada hangi değişiklikler var? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İşte yeni 10 TL'lik banknotlar ve özellikleri...

Yeni 10 TL mi çıktı?

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 liralık banknotları bugünden itibaren tedavüle verdi.

10 lirada hangi değişiklikler var?

Merkez Bankası 10 TL banknotlarda sadece imzaları değiştirdi. TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

10 TL değişti mi?

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Banknot nedir?

Banknot ya da kâğıt para; taşıyana üzerinde yazan miktarın ödenmesi basan kurum tarafından garanti edilen, faiz taşımayan, yasal bir ödeme aracı. İngilizce'deki bank ve note yani banka ve not kavramlarının birleşiminden gelir. Banknotun, altın, gümüş, döviz gibi menkul kıymetlerden teşekkül eden bir karşılığı bulunmayabilir. Eskiyen para tedavülden çekilerek imha edilir. .

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