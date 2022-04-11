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TIMETURK / GENEL / Yemekteyiz Zuhal Topal bayıldı mı? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı?

Yemekteyiz Zuhal Topal bayıldı mı? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı?

Yemekteyiz programı birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. Selena ve Geniş Aile dizilerinde tanınan Zuhal Topal yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. Ancak Topal'ın program esnasında bayılması birçok sevenini üzüntüye boğdu. Yaşanan olay sonrası birçok kişi Zuhal Topal'ın neden bayıldığını merak ediyor... Peki Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-11 17:27:19
Yemekteyiz Zuhal Topal bayıldı mı? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı?

ZUHAL TOPAL BAYILDI MI? ZUHAL TOPAL NEDEN BAYILIYOR?

Yemekteyiz programı birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. Selena ve Geniş Aile dizilerinde tanınan Zuhal Topal yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. Ancak Topal'ın program esnasında bayılması birçok sevenini üzüntüye boğdu. Yaşanan olay sonrası birçok kişi Zuhal Topal'ın neden bayıldığını merak ediyor... Peki Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının en çok takip edilen programlarından olan Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ın baygın anlar yaşaması birçok kişi tarafından üzüntü ile karşılandı. Hergün 16.00'da yayınlanan programın 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yayınlanacak olan bölümlerinde Zuhal Topal'ın bayılması görülüyor. Yemekteyiz fragmanını izleyen kişiler Topal'ın Ramazan sebebi ile bayıldığını tahmin ettiler. Ancak bu haftanın Yemekteyiz programı çekimleri 2 hafta önce tamamlanmıştı. Henüz Ramazan ayı olmadığı ve bu sebeple ünlü sunucunun farklı bir sebepten kaynaklı bayılma hali geçirdiği tahmin ediliyor.

Zuhal Topal'ın programda bayılma nedenleri arasında birçok etken var. Bu etkenler ise şöyle sıralanabilir:

- Çekimlerin uzun sürmesi

- Yarışmacıların anlamsız ve bir o kadar uzun tartışmaları

- Gün boyu stres ve aşırı yoğunluk hali

ZUHAL TOPAL'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Fragman bu hafta yayınlansada görüntüler 2 hafta öncesine ait, ayrıca Zuhal Topal ve ailesi Survivor yarışmasının Birleşme Partisi için Dominik'e gittiler. Parti sonrası Dubai'ye geçen Topal, ailesi ile tatilin keyfini çıkartıyor. Bu bilgiler göz önüne alındığında Zuhal Topal'ın son durumunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.

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