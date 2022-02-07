Yemeksepetine neden ceza kesildi? Yemeksepetine ne kadar ceza kesildi?

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Yemeksepeti'ne daha önce görülmemiş bir ceza kesildi. Yemeksepeti'ne neden ceza kesildi? Yemeksepeti'ne ne kadar ceza kesildi? Yemeksepeti nedir? Yemeksepeti güvenli mi? İşte detaylar...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)'nun veri ihlali yaptığı gözlemlenen Yemeksepeti'ne bu zamana kadar görülmemiş bir ceza kesti. KVKK'nin internet sitesinde yer alan kararda, Yemeksepeti'ne ilişkin veri ihlali bildiriminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince incelenerek karara bağlandığı ifade edildi. Karara göre veri sorumlusu şirkete ait web uygulama sunucusunda bulunan açık sebebi ile 21 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin savunmasız bırakıldığı söylendi.

Kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şifre ve IP bilgilerine yönelik erişim ihlalinden etkilenen kişi sayısının çok fazla olması ve neredeyse tüm müşteri veri tabanının sızdırılmış bulunması dikkate alındığında ihlalin çok büyük çaplı olduğu ifade edildi.

YEMEKSEPETİNE NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgilerinin çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti"ne veri ihlali nedeniyle 1 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. .