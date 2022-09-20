Yemeksepeti İletişim Bilgileri Nedir? Yemeksepeti İçerisinde Neler Var?

Evinizde yemek yapmaya fırsatı olmayanlar ya da şipşak yemek kolaylığı isteyenler kolay bir şekilde yemeksepeti sisteminden yemek siparişi verebilir. Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir. Yemeksepeti günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti içerisinde neler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Yemeksepeti iletişim adresi işte merak edilen tüm detaylar…