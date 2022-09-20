Yemeksepeti İletişim Bilgileri Nedir? Yemeksepeti İçerisinde Neler Var?
Evinizde yemek yapmaya fırsatı olmayanlar ya da şipşak yemek kolaylığı isteyenler kolay bir şekilde yemeksepeti sisteminden yemek siparişi verebilir. Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir. Yemeksepeti günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti içerisinde neler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Yemeksepeti iletişim adresi işte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-20 23:03:48
Yemeksepeti İçerisinde Neler Var?
Yemeksepeti ile Burger King, McDonald's, KFC, Popeyes, Domino's Pizza, Little Caesars, Pizza Hut, Komagene gibi sevilen restoranlar ya da puanlarına göre sıralayarak keşfede bilinecek, her semtteki en iyi restoranlar bulunmakta. Bunun yanında, çeşit çeşit mutfak seçenekleri ile müşterilerine unutulmaz tatlar tattırmakta.
Yemeksepeti İletişim
- Görüşleriniz için [email protected] adresine email gönderebilir veya 444 5 445 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
- KEP Adresi: [email protected]
- Telefon No +90 212 359 18 00
Yemeksepeti Aldığı Ödüller
- 2020 32. Kristal Elma Perakende E- Satış, Kristal Elma
- 2020 32. Kristal Elma Kristal Elma 2020 Özel Kategorisi, Gümüş Elma
- 2020 Mediacat Felis Ödülleri FİLM - FL13. E-Ticaret, Felis Ödülü
- 2020 Mediacat Felis Ödülleri Entegre Kampanya - EK13. E-Ticaret, Felis Ödülü
- 2020 Mediacat Felis Ödülleri Film - FL13. E-Ticaret, Başarı Ödülü
- 2019 31. Kristal Elma D-Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon / Sosyal Medyada Ünlü Kullanımı, Gümüş Elma
- 2019 31. Kristal Elma TV ve Sinema /Perakende, Satış, E-Ticaret, Gümüş Elma
- 2019 31. Kristal Elma E-Entegre Kampanyalar / Çok Mecralı Promosyon Kampanyası, Gümüş Elma
- 2019 Mediacat Felis Ödülleri DJ10. Sosyal Medyada Ünlü Kullanımı, Başarı Ödülü
- 2019 Mediacat Felis Ödülleri MİE16. Sosyal Medyada Ünlü veya Influencer Entegrasyonu, Felis Ödülü
- 2017 Effie Awards Özgün marka deneyimi/aktivasyonda başarı, Kategori Birincisi
- 2017 Effie Awards Perakende, Kategori Birincisi
- 2016 Kristal Elma Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, en iyi websitesi, Viral Etki (Gümüş)
- 2016 Webrazzi En iyi dijital kampanya
- 2016 MIXX Ödülleri Veriye Dayanıklı Yaratıcılık
- 2016 Effie Ödülleri/Reklamcılar Derneği Parekende
- 2016 MediaCat Felis Ödülleri
- 2015 Bilkent Üniversitesi Marka Ödülleri En İyi E-Ticaret Sitesi
- 2014 Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri En İyi E-Ticaret Sitesi
- 2013 Effie Ödülleri Medya-Yayın
- 2013 Superbrands Türkiye'nin Süper Markaları
- 2013 TNW Turkish Start-Up Awards Best E-Commerce
- 2013 Mastercard Mobile Application Award - En İyi Mobil Uygulama
- 2013 Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri Yılın E-Ticaret Sitesi
- 2013 Galatasaray Üniversitesi En İyi Web Sitesi
- 2013 Bilkent Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık (MAD) Reklam Ödülleri 2012 En iyi e-ticaret reklamı
- 2012 Kristal Elma Perakende Satış ve E-Ticaret
- 2012 Webrazzi En iyi Start-Up
- 2009 Kristal Elma Ödülleri
- 2009 Effie Ödülleri
- 2008 Kırmızı - Basında En İyiler Reklam Ödülleri
- 2008 TimeOut İstanbul
- 2008 Kristal Elma Ödülleri
- 2007 Endeavor Girişimcisi
- 2007 MediaCat Felis Ödülleri - Hedef Kitle Ticari İletişim
- 2007 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2006 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2005 World Summit Award
- 2005 Eurowards
- 2005 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2004 Profil
- 2004 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2003 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2002 Altın Örümcek Web Ödülleri
- 2001 Interpro Bilişim Ödülleri - Girişimcilik Ödülü
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