Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Mert Baki biyografisi...

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Yemekspeti'nin kurucusu ve Yemeksepeti'nin bu günlere gelmesinde büyük bir paya sahip olan Nevzat Aydın Yemekspeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrıldı. Yerine ise Mert Baki geldi. Yaşanan görev değişikliğinin ardından Mert Baki'nin kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Yemeksepeti CEO'su Mert Baki'nin biyografisi ve hayatı...

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Yemekspeti'nin kurucusu ve Yemeksepeti'nin bu günlere gelmesinde büyük bir paya sahip olan Nevzat Aydın Yemekspeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrıldı. Yerine ise Mert Baki geldi. Yaşanan görev değişikliğinin ardından Mert Baki'nin kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Yemeksepeti CEO'su Mert Baki'nin biyografisi ve hayatı...

Yemeksepeti'nin kurucularından ve CEO'su Nevzat Aydın görevden ayrıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim" dedi. Yemeksepeti'nin yeni CEO'su ise Mert Baki oldu. Türkiye'nin en önemli yemek sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti'nde yaşanan görev değişikliği sonrası Mert Baki'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir?

Mert Baki kimdir?

Mert Baki Yemeksepeti'nin yeni CEO'su oldu. Mert Baki Yemeksepeti çatısı altında kritik görevleri başarı ile tamamladı.

Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Mert Baki Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'deki eğitimlerinin ardından yurt dışında eğitim gören Mert Baki Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katıldı.

Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulundu.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır.

Mert Baki Nevzat Aydın'ın görevden ayrılması ile Yemeksepeti'nin yeni CEO'su oldu.

Yemeksepeti nedir?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı. Bu restoranların %82'sini yerel ve tekil işletmeler oluşturmaktaydı. Şirketin web sitesinin yanında iOS ve Android uygulamaları da bulunmaktadır.

Yemeksepeti, Mayıs 2015'te online yemek sipariş platformu olan Delivery Hero'nun bünyesine katılmıştır.[Yemeksepeti Vale uygulaması ile paket servisi yapmayan restoranların, Yemeksepeti'nin kendi kuryeleri ile çalışabilmesi sağlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun 10 Ağustos 2021 tarihli raporunda, Yemeksepeti'nin "indirim yağmuru" adı altında müşterilerine sunduğu kampanyalarda, önce fiyatlara zam yapıldığını ardından da zamlı fiyat üzerinden indirim uygulandığını tespit etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.