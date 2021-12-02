Yemek yaparken tahta kaşık kullanın! Çünkü...

Gıda farkındalığı gün geçtikçe gelişiyor. Artık ne yediğimize, ne içtiğimize, nasıl pişirdiğimize, ne tükettiğimize daha fazla dikkat ediyoruz. Tahta kaşık kullanımı adeta çok eskiden günümüze gelen bir gelenek. Peki neden tahta kaşık tercih etmeliyiz? Sizler için araştırdık...



Mutfağımızda ne yediğimize, ne içtiğimize daha çok dikkat eder hale geldik. Peki kullandığımız araçlara da aynı özeni gösteriyor muyuz? Mutfağımızda çeşit çeşit kaşık bulunuyor. Silikon kaşıklar, metal kaşıklar, ısıya dayanıklı plastik kaşıklar ve tahta kaşıklar... Peki hep tahta kaşık kullanın desek? Gelin sebeplerini anlatalım...

Neden tahta kaşık kullanmak daha iyi?

Ağaçlardan oyulmuş, el emeği göz nuru tahta kaşıklar çok eski zamanlardan beri mutfaklarımızın vazgeçilmez araçlarından. Son yıllarda yerini daha çok metal, silikon ya da bambudan oyulmuş ürünlere bırakmış olsalar da yine de mutfaklarımızda tahta kaşık bulunduruyor ve kullanıyoruz.

Tahta kaşıklar kullanıldıkları tavaları ve tencereleri asla çizmiyor. Metal gereçler ise yapıları nedeniyle tencerelerin ve tavaların yüzeyleri çizilebiliyor. Çizilen tencere ve tavalar sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle demir döküm tava ve tencerelerin yüzeylerindeki herhangi bir derin çizik onların sağlıklı bir şekilde kullanılmasına engel oluyor. Bu yüzden tahta kaşık kullanmak çok daha mantıklı.

Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletir, tahta kaşıkla uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde eliniz yanmaz ve tencereleriniz çizilmez. Bilhassa saatlerce karıştırılması gereken yemeklerde ve tatlılarda tahta kaşık kullanmak gerekir.

Reçel gibi şekerli ve uzun süre dayanması gereken ürünlerin, yoğurt gibi sulanmamasını istediğiniz veya ekmek gibi mayalı ürünlerin yapım aşamasında metal herhangi bir kaşık değdirmemeniz gerekir. Çünkü metal içinde bulunan maddeler yüzünden bu tarz yiyeceklerin içerisindeki maddelerle tepkimeye girebilir ve yapılarını bozabilir. Mayaladığınız yoğurt zaman içerisinde sulanıyorsa, reçelleriniz şekerleniyor ve sulanıyorsa, hamurunuz dilediğiniz gibi kabarmıyorsa bunun nedeni metal kaşıklar olabilir. Bu yüzden bu tarz ürünleri hazırlarken ve tüketirken mutlaka tahta kaşık kullanmalısınız.

Ayrıca tahta kaşıkları en fazla 2 sene kullanmaya özen gösterin ve satın alırken cilalı tahta ürünleri tercih etmemeye özen gösterin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.