Yemek yapan herkes bu püf noktaları bilmeli!

Hepimiz mutfağa giriyor ve birbirinden nefis yemekler hazırlamaya çalışıyoruz. Yemek hazırlamak özen ve dikkat ister. Bazı püf noktalar uygulayarak çok daha lezzetli sonuçlar elde edilebilirsiniz. Sizler için bilmeniz gereken püf noktaları araştırdık ve derledik...



Yemek yapmak kimi insanın hobisidir, kimisi de aç kalmamak için mutfağa girer. Eninde sonunda bir şekilde mutfaktan yolumuz geçiyor. Bazı püf noktalara dikkat ederek mutfakta çok daha başarılı olabilir, herkesi yemeklerimize hayran bırakabiliriz.

Yemek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Sos ve çorba yaparken unu oldukça az miktarda eklemeliyiz. Aksi taktirde sosumuz da çorbamız da çok katı olur. Çünkü un çok kıvam veren bir malzemedir.

Etleri pişirmeden önce marine edersek daha kolay pişerler ve çok daha lezzetli olurlar. Fakat marine işlemini ayçiçek yağıyla değil de zeytinyağıyla gerçekleştirirsek etimiz hava almayacağı için daha güzel dinlenir ve piştiğinde daha yumuşak olur.

Karnabahar haşlarken haşlama suyuna bir tatlı kaşığı un dökerseniz haşlanırken etrafa yayacağı kötü koku önlenir. Ayrıca bir miktar süt dökmek de kötü kokuyu önleyecektir.

Yemeğin tuzu fazla kaçarsa tencerenin içerisine kabukları soyulmuş yarım patates koyun. Patates yemeğin içerisindeki fazla tuzu içerisine çekecektir.

Hamburger köftesi veya büyük boy köfte yaparken orta kısmını boş bırakırsanız kıyma küçülmez ve suyunu kaybedip lezzeti azalmaz.

Beşamel sos hazırlarken sütün içerisine, üzerine bir tane defne yaprağı ve iki tane karanfil koyacağınız soğan ekleyin ve öyle kaynatın. Bu beşamel sosunuzun çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Kurabiye hamurunu hazırladıktan sonra buzdolabında bekletirseniz içerisindeki katı yağ donacak ve pişerken şeklini kaybetmeyip yayılmayacaktır.

Yeşil mercimek yemeği veya çorbası yaparken içerisine yarım çay kaşığı kimyon atarsanız hem lezzeti artacak hem de sindirimi kolaylaşacaktır.

Tavuğun haşlama suyunun içerisine bir diş sarımsağı soymadan eklerseniz tavuk çok daha lezzetli olacaktır.

Çıtır çıtır bir patates kızartması elde etmek istiyorsanız, patatesi düşük ısıda kısa bir süre kızartın daha sonra oda ısısında beklettikten sonra yüksek ısıdaki yağa atıp tekrar kızartın.

Patlıcan kızartmadan önce on dakika boyunca tuzlu suyun içerisinde bekletirseniz patlıcan yağ çekmeyecek ve kararmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.