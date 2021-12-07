Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepetine neden girilmiyor? Yemek Sepeti neden çalışmıyor?

Yemek Sepetine neden girilmiyor? Yemek Sepeti neden çalışmıyor? Yemek Sepeti çöktü mü? sorusu binlerce kişi tarafından soruluyor. Online yemek sipariş vermek için Yemek Sepetine giriş yapmak isteyen kullanıcılar teknik arıza uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulamalar üzerinden de yemek sepetine erişim s ağlanamıyor.

Yemek Sepetine neden girilmiyor? Yemek Sepeti neden çalışmıyor? Yemek Sepeti çöktü mü? sorusu binlerce kişi tarafından soruluyor. Online yemek sipariş vermek için Yemek Sepetine giriş yapmak isteyen kullanıcılar teknik arıza uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulamalar üzerinden de yemek sepetine erişim s ağlanamıyor.

Milyonlarca kişi her gün Yemek Sepeti üzerinden online yemek siparişi veriyor. Bugün ise siteye giriş yapmak isteyenler uyarı yazısı ile karşılaştı. Yemek Sepetine hem internet hem de mobil uygulamalardan giriş yapılamıyor. Kullanıcılar Yemek Sepetine neden girilmiyor? Yemek Sepeti neden çalışmıyor? Yemek Sepeti çöktü mü? sorularına yanıt arıyor.

Yemek Sepetine neden girilmiyor?

Yemeksepeti.com'a girmek isteyenler uyarı yazısı ile karşılaştı. Sitede "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı. Yemeksepeti verilerine göre 20 milyondan fazla kişi online yemek ve market siparişi için uygulamayı kullanıyor.

Yemek Sepeti neden çalışmıyor?

Yemek Sepeti'nde kısa süreli teknik arıza yaşandığı öğrenildi. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yemek Sepeti çöktü mü?

Yemek Sepetine mobil ve internet üzerinden girilemiyor. Sistem üzerinde arıza yaşandığı öğrenildi.

Yemek Sepeti nedir?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı. Bu restoranların %82'sini yerel ve tekil işletmeler oluşturmaktaydı. Şirketin web sitesinin yanında iOS ve Android uygulamaları da bulunmaktadır.

Yemeksepeti, Mayıs 2015'te online yemek sipariş platformu olan Delivery Hero'nun bünyesine katılmıştır. Yemeksepeti Vale uygulaması ile paket servisi yapmayan restoranların, Yemeksepeti'nin kendi kuryeleri ile çalışabilmesi sağlanmaktadır.,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.