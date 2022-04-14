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TIMETURK / GENEL / Yedinci Hayat oyuncuları kimdir? Yedinci Hayat filmi konusu nedir?

Yedinci Hayat oyuncuları kimdir? Yedinci Hayat filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında sinema kuşağı kapsamında bu akşam seyirciyle buluşan Yedinci Hayat filmi zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Orijinal ismi What Happened To Monday olan Yedinci Hayat filminin konusu nedir?

2 Saat Önce
2022-04-14 22:42:04
Yedinci Hayat oyuncuları kimdir? Yedinci Hayat filmi konusu nedir?

Tommy Wirkola'nın yönettiği 2017 bilim kurgu gerilim filmi Yedinci Hayat, bu akşam Star TV'de. İlk defa 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde beyaz perdeye çıkan Yedinci Hayat filmi sinema dünyasında Noomi Rapace'in canlandırdığı yedi farklı karakterle ün yapmıştır. Peki, Yedinci Hayat filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir?

YEDİNCİ HAYAT OYUNCULARI

Noomi Rapace (The Settman Siblings),
Willem Dafoe (Terrence Settman),
Glenn Close (Nicolette Cayman)
Marwan Kenzari
Christian Rubeck
Pål Sverre Hagen
Tomiwa Edun
Cassie Clare

YEDİNCİ HAYAT KONUSU

Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır... .

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