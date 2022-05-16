YediHilal Üniversite Teşkilatlarından artan ırkçılığa tepki: Irkçılığa Karşı Tek Bir Ümmetiz!

YediHilal Üniversite Teşkilatları tarafından, son zamanlarda mültecilere yönelik bir takım ırkçı söylem ve eylemlere karşı gösteri ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sabah namazı sonrası İstanbul'da Fatih Camii'nde bir araya gelen kalabalık burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bilinçli, sistematik ve örgütlü kampanyalarla sosyal medyada göçmenlerin hedef alındığını, kara propaganda ve iftiralara dayanan haberlerle yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın her geçen gün topluma empoze edilmeye çalışıldığını vurgulayan YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “Ekonomik ve sosyo-politik bir takım sorunların ana kaynağının 'mülteciler' olduğu iddiası, özellikle sosyal medyada son derece yüzeysel ve genellemeci yaklaşımlarla günden güne yayılmakta ve zihinlere fitne tohumu ekilmektedir. Özellikle turistler, misafir öğrenciler ve mülteci kardeşlerimiz aynı genellemenin mağdurudurlar.

Halihazırdaki gerilim ve kışkırtmaların mimarları İslami hassasiyetlere ve kavramlara açıktan cephe almaktadırlar. Ümmet bilinci ve ensar-muhacir kardeşliğinin çizdiği insani ufku, kirli zihinlerinden ve suçlu vicdanlarından dökülen aşağılık sözlerle lekelemeye çalışmaktadırlar. Bilinçli ideolojik saiklerle geliştirdikleri söylem ve sloganlarda, toplumdaki mevcut problemlerin kaynağı olarak mülteciler gösterilirken aynı zamanda ümmet bilinci de hedef alınmaktadır. Toplumumuz, seküler ulus inşası projelerinin ürettiği dar kalıplara ve farklılıkları tehdit olarak gören ırkçı bir zihin dünyasına hapsedilmeye çalışılmaktadır. Halbuki bu topraklar modern dönemin art niyetli dayatmalarına rağmen ümmet şuurundan asla vazgeçmemiş, kendi varoluşunu bu bilinçle perçinlemiştir. Bu minvalde Nebevi örnekliği hayatlarının ufkuna yerleştiren Müslümanlar bu toprakları ensar-muhacir kardeşliğinin her çağda yeniden tazelendiği bir diriliş yurdu haline getirmişlerdir.

Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar Müslümanların temel hayat düsturu; kendi aralarındaki ihtilafların giderilerek ülfet, muhabbet ve merhametin kavileştirilmesi zeminine dayanmaktadır. Resul-i Ekrem 'Müminler kenetlenip duran binalar gibidir' buyurmuşlardır. İslam ilim geleneğinin kandilleri olan Rabbani alimlerimiz ise Müslümanların tek bir vücut haline gelmelerinin farz olduğunu ifade etmişlerdir. Irkçılık üzerinden Müslümanların arasına fitne tohumları eken vicdansız nifakçılara karşı çıkmak, bu çağda yaşayan her Müslümanın en temel vazifesidir. İslam diyarında cebren ihdas edilen sınırlara vicdanlarını da hapsetmiş bölücü zihniyete karşı son sözümüz şudur: Irkçılığa karşı tek bir Ümmetiz!” dedi.

Tekbir getiren kalabalık, “Irkçılığa karşı tek bir ümmetiz”, “Emperyalist sınırlar kardeşliği bölemez", “Kahrolsun ırkçılık, yaşasın kardeşlik”, “Yaşasın İslam kardeşliği” sloganları ile birlikte basın açıklamasına son verdi.