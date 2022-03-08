YDS geç başvuru ücreti 2022 | YDS geç başvurular başladı mı? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2022 yılı için başvurular geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Çeşitli nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar YDS geç başvuru tarihlerini merak ediyordu. 2022 YDS geç başvuruları başladı. Geç başvurularda ÖSYM başvuru ücretinin yüzde 50 fazlasını alıyor. İşte 2022 YDS geç başvuru ücretleri...

YDS sınavına katılmak isteyen binlerce kişi başvurularını tamamladı. Bazı sebeplerden dolayı başvuru yapamayanlar YDS geç başvurularının balamasını bekliyordu. 2022 YDS geç başvurularının başladığı duyuruldu.

YDS geç başvuru ücreti 2022

YDS geç başvuru ücretleri normal başvuru ücretlerinden daha fazladır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınav ücreti yüzde 50 fazla ödenecek. Adayların YDS geç başvuru sınav ücreti olarak 277,5 lira ödemesi gerekiyor.

YDS geç başvurular başladı mı?

YDS geç başvurular başladı. Adaylar başvuru yapmak için ellerini çabul tutmalı. Geç başvurunun dışında adaylara başvuru için başka imkan tanınmayacak.

YDS geç başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YDS nedir?

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Boşluk Doldurma, Çeviri, Diyalog,Yakın Anlam ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır. .