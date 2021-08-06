Öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini online olarak aldılar ve 2 Temmuz'da yaz tatile çıktı. Tatile çıkan öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle öğrenciler uzun süre eğitimlerine uzaktan devam etmişlerdi. Öğrenciler okula dönecekleri tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler okula ne zaman dönecek?

Öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini online olarak aldılar ve 2 Temmuz'da yaz tatile çıktı. Tatile çıkan öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle öğrenciler uzun süre eğitimlerine uzaktan devam etmişlerdi. Öğrenciler okula dönecekleri tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler okula ne zaman dönecek?

Milyonlarca öğrenci koronavirüs pandemisi nedeneiyle eğitimlerini uzaktan sürdürüyordu. Öğrenciler 18 Haziran'da kranelerine online olarak kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi.2 Temmuz'da da dönemi tamamlayarak yaz tatiline çıktı. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman bitiyor?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı; Okullarda 1. dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. 1. dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü de sona erecek.

İlkokul ve okul öncesi okula ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Öğretmenlerin yaz tatili ne zaman bitecek?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

Ara tatiller ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.