Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

Son bir yıl içinde üretim maliyetinin hızla artışı diğer sektörleride etkiledi. Maliyetlerin iki kata yakın seviyeye çıkması hazır giyimede yeni zamların geleceğini ortaya koyuyor. 2021 sonuna göre fiyat artışının yüzde 60'ı bulduğunu belirten sektör temsilcileri, yaz aylarında bu oranın yüzde 80’e ulaşacağını söyledi. Peki, Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyimi ne kadar zam gelecek? Kıyafete zam mı gelecek?

Son bir yıl içinde üretim maliyetinin hızla artışı diğer sektörleride etkiledi. Maliyetlerin iki kata yakın seviyeye çıkması hazır giyimede yeni zamların geleceğini ortaya koyuyor. 2021 sonuna göre fiyat artışının yüzde 60'ı bulduğunu belirten sektör temsilcileri, yaz aylarında bu oranın yüzde 80'e ulaşacağını söyledi. Peki, Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyimi ne kadar zam gelecek?

YAZ AYLARINDA HAZIR GİYİME ZAM MI GELECEK?

Giyim ve aksesuar birçok kişi için büyük önem arz ediyor. Her yıl farklı bir tarz yılın modası oluyor ve bu durum tüm üretim planlarını değiştirebiliyor. Dünya genelinde her ülkenin talebi olduğu gibi Türkiye'nin de içpazar tekstil talebide bir o kadar büyük vaziyette ancak son bir yıl içerinde gerek TL'nin değer kaybı gerekse de dünya genelinde ortaya çıkan enerji tedirginlikleri maliyeti %60 oranın arttırdı. Tekstil ve hazır giyimde kullanılan temel bileşenlerden olan petrolün uluslararası fiyatı dünya tarihinde geçmiş yılları günümüzde test etti.

Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130'a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise 4 kata yakın arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış 2021 yılının geneline yayılırken enerji ve işçilikteki artış ise son 4 ayda çok daha yoğun şekilde gerçekleşti. Bu gelişmelerin son ürün fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Yıldan yıla bakıldığında fiyatı ikiye katlanmayan ürün neredeyse kalmadı. Mağazaları dolaştığımızda en uygun basic tişörtlerte bile fiyat artış oranının yüzde 100'ü aştığını gördük.

'Yüzde 50-60 oranında farkları göreceğiz'

TGSD Başkanı Kaya, “Yaz ile beraber yüzde 80'lere varan fiyat farkları görmüş olacağız. Yani 2021'in sonuna göre ürün fiyatları yüzde 80 artmış olacak. Ara sezonda da yüzde 50-60 farkları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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