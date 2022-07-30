Yaz ayında nasıl beslenmeliyiz? Yaz ayında beslenme önerileri

Sağlıklı beslenme aktiviteleri neler?Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları etkisi üst seviyelere çıktı. Aşırı sıcağa maruz kalan insanlar çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta. Yoğun sıcaklar sonrası insanlar beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte. Yaz sıcaklarında beslenmenizde belirli değişiklikler yapmanız sağlıklı beslenmeniz açısından büyük önem taşımakta. Sizler için sağlıklı beslenme tüyoları hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik. İşte detaylar.

SAĞLIKLI BESLENME AKTİVİTELERİ

Hareket kabiliyetinizi arttırın: Aktivitelerinizin yanı sıra günde 30 dk egzersiz yapmayıda ihmal etmeyin. Yürüyüş,koşu vs. gibi aktivitelerde bulunmaya özen gösterin. Bu şekilde hem daha zihinde olur hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Ara öğünlerinizi atlatmamaya özen gösterin: Kan şekerini korumak, metabolizmayı hızlandırmak için ara öğün önemli bir yere sahiptir. Ara öğün için;Yulaf,süt,kraker vs. gibi küçük atıştırmaklarda bulunabilirsiniz.

Besin seçimlerinizi dengede tutmaya özen gösterin: Sağlıklı bir bedene sahip olmak için bugün ne yediğinizi sorgulayın.

Kepekli ekmek tüketin: Özellikle de diyet yaparken mutlaka sofralarımızda yer verdiğimiz kepekli ekmek, yüksek miktarda lif ve posa içerir. Bu sayede tüketen kişiyi tok tutar.

Bol meyve ve sebze tüketin: Sofranızda,atıştırmalıklarınızda, okula,işe giderken vs. gibi durumlarda mutlaka meyve sebze tüketin. Meyve ve sebze tüketimi,sindirim sistemi hastalıkları,kalp damar hastalıkları, kronik hastalıklar vs. gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

YAZ AYINDA BESLENME TÜYOLARI

Meyveyi kararında tüketin

Açıkta satılan gıdalara dikkat!

Yeşil yapraklı sebzeleri tüketin

Sağlıklı beslenmek için yağlı yiyeceklerden uzak durun

meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın.

su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Gazlı içecekler tüketmeyin.

Yavaş yavaş yemek yemeye özen gösterin.

Gıda zehirlenmelerinden korunmak için hijyene önem verin.

Açıkta satılan gıdalara dikkat!

4 yapraklı yonca modelini uygulayın.

YAZIN YETİŞEN MEYVELER NELER?

Yaz meyveleri neler? Yazın sıcağının bastırması ile birlikte, vücut sıvı kaybetmekte ve beslenme değişimleri gözlemlenmekte. Diyet yapanlar tarafından bu yazın meyvesinin neler olduğu araştırılmakta. Yaz meyveleri şu şekilde sıralanmaktadır: