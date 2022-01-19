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TIMETURK / GENEL / Yayla çorbası nedir? Yayla çorbası nasıl yapılır?

Yayla çorbası nedir? Yayla çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu çorbalar, özellikle yayla çorbası, kısa sürede tadına varmak isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Bu tarif aynı zamanda yapılması en kolay yayla çorbasını anlatıyor. İşte oldukça pratik ve lezzetli yayla çorbası tarifi ve malzemeleri..

1 Saat Önce
2022-01-19 11:08:49
Yayla çorbası nedir? Yayla çorbası nasıl yapılır?

Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı (tepeleme)un
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı limonun suyu
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 6 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pirinç ( İsteğe bağlı pirinç yerine bulgurda kullanıla bilir)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • Tavuk suyu veya et suyu ( İsteğe bağlı)

  1. Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
  2. 1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.
  3. 6 su bardağı soğuk suyu yada 3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu 3 su bardağı su ekleyip ilave edip yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve kaynamaya bırakın. Daha sonra 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ilave edin.
  4. Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  5. Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.
  6. Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatın.
  7. Yayla çorbanız hazır, afiyet olsun!
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