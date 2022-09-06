Yavuz Selim Kıran kimdir? Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Yavuz Selim Kıran Hırvatistan Büyükelçiliğine atandı. Daha önce bu görevde bulunan Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı. Atama kararının ardından Yavuz Selim Kıran'ın kim olduğu vatandaşla tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yavuz Selim Kıran'ın hayatı...

Yavuz Selim Kıran kimdir? Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Yavuz Selim Kıran Hırvatistan Büyükelçiliğine atandı. Daha önce bu görevde bulunan Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı. Atama kararının ardından Yavuz Selim Kıran'ın kim olduğu vatandaşla tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yavuz Selim Kıran'ın hayatı...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Hırvatistan Büyükelçiğine Yavuz Selim Kıran getirildi. Atama kararının ardından Yavuz Selim Kıran'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yavuz Selim Kıran'ın hayatı ve kısa biyografisi...

Yavuz Selim Kıran kimdir?

Yavuz Selim Kıran 1 Ocak 1985 tarihinde Ordu ili Ünyeilçesinde dünyaya geldi. 2018 yılından itibaren Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Kıran Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Yavuz Selim Kıran edvlet kademesinde pek çok önemli görevlerde bulunmuştur.

Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği gibi görevleri üstlenmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer almıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer almış Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ordu 6. sıra milletvekili adayı olmuştur. 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babasıdır.