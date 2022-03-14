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TIMETURK / GENEL / Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...

Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...

WBC Balkan şampiyonu Yavuz Ertürk hayatını kaybetti. Vefat eden ünlü sporcunun kim olduğu, neden öldüğü internet arama motorlarında merak konusu oldu. Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-14 16:17:23
Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan sosyal medya üzerinden, WBC Balkan şampiyonu Yavuz Ertürk'ün hayatını kaybettini duyurdu. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Yavuz Ertürk ringe çoğunlukla Ultraslan şortu ile çıkıyordu. Peki hayatını kaybeden boksör Yavuz Ertürk kimdir? Yavuz Öztürk'ün ölüm sebebi nedir? İşte hakkında merak edilenler...

YAVUZ ERTÜRK KİMDİR?

Yavuz Ertürk, 1987 yılında Yozgat'ta dünyaya gözlerini açtı. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Öztürk, "Achilles" lakabıyla ile tanınıyordu. WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan Yavuz Ertürk, uluslararası arenada birçok maça çıkmıştı. Yavuz Öztürk, Almanya'nın Göppingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı nakavtla mağlup ederek maçı kazanmıştı. 2008 yılından bu yana boks sporuna ilgi duyan sporcunun, , WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonlukları yer alıyor.

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YAVUZ ERTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray taraftar gurubu UltraAslan'ın duyurduğu ünlü boksor Yavuz Öztürk'ün neden öldüğü henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklamanın Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılması bekleniyor.

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