Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...

WBC Balkan şampiyonu Yavuz Ertürk hayatını kaybetti. Vefat eden ünlü sporcunun kim olduğu, neden öldüğü internet arama motorlarında merak konusu oldu. Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...