Yatarken baş ucunuza koyduğunuz suyu sakın içmeyin!

Gece susayınca sıcak yatağımızdan kalkıp mutfağa gitmek hepimize zor gelir. Bu yüzden yatmadan önce yatağın baş ucuna bir bardak su koyabiliyoruz. Fakat bu suyu içmek sağlığımızı tehlikeye sokuyor! Peki neden? Neden baş ucumuzda bekleyen suyu içmemeliyiz? Açıkta kalan suya neler oluyor? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık ve derledik...



Gece bazen öyle bir susuyoruz ki uykumuzdan uyanıyoruz. Sıcak yataktan çıkıp mutfağa gitmek çok zor geliyor. Bu yüzden de uyumadan önce komidinin üzerine bir bardak su koyuyor ve gece veya sabah uyanıp bu suyu içiyoruz. Fakat bu çok yanlış bir davranıştır.

Baş ucunda bekleyen su neden içilmemeli?

Akşam baş ucumuza gece içmek üzere su koyabiliyoruz. Fakat bu suyu içtiğimizde tadının değiştiğini fark ediyoruz.. Gece boyunca odada açık bir şekilde bulunan suyun tadı da kimyasal yapısı da değişir. Çünkü havayla temas halinde olan suyun içerisine toz partikülleri ve hava ile taşınan bakteriler dolar.

Bu suyu içmek sağlığımıza zarar veriyor!

Su, açıkta bırakıldığı zaman ortamda bulunan karbondioksiti içerisine emiyor. Suyla karbondioksit birleşince bu durum karbonik asit oluşumuna sebep oluyor. Yani suyun kimyasal yapısı değişime uğruyor. Ayrıca bu durum suyun pH seviyesini düşürerek tadının da değişmesine neden oluyor.

Bir gece boyunca açıkta duran suyu içince bakteriler de suyla birlikte hızlı bir şekilde vücudunuza giriyor ve sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu yüzden suyu gece yatmak üzere baş ucunuza koyarken mutlaka ağzını havayla temas etmemesi için kapatmanız gerekiyor. Bu sayede bakteri, toz ve karbondioksitli suyu içmemiş olursunuz.

Plastik şişede beklemiş su içilir mi?

Uzmanlar bu konu hakkında da insanları uyarıyor. Çünkü zararlarını zaten hepimizin bildiği plastik şişelerde beklemiş suyu içerseniz kolera, salmonella gibi bakteriler, amip gibi parazitler, rotavirüs, Hepatit A ve Hepatit E gibi virüsler vücudunuza girebilir. Vücuda giren bu virüsler yüzünden bulantı, kusma ve ishale yaşayabilirsiniz. Bu yüzden arabalarda içi su dolu plastik şişe bırakmamalı, bıraktıysanız da bu suları asla tüketmemelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.