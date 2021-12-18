Yatağınıza karbonat dökerseniz...

Karbonat neredeyse hepimizin evinde bulunan, kolay temin edilebilir bir malzeme. Onu keklere, kurabiyelere kabarmaları için katıyoruz. Fakat karbonat temizlik konusunda da oldukça başarılı. Peki karbonatı yatağımıza dökersek ne oluyor? Bu sorunun cevabını izler için araştırdık...



Mutfaklarımızda kabartma tozunun yerine karbonat da kullanabiliyoruz. Karbonat ilave edildiği kekin, kurabiyenin güzel bir şekilde kabarmasını sağlıyor. Fakat aslında karbonat bundan çok daha fazlası! Karbonat içeriği bakteri öldürücü özelliktedir. Bu özelliği sayesinde karbonatı temizlik için de evlerimizde kullanabiliyoruz.

Karbonatı yatağa serperseniz...

Yatağımızda dinleniyor, derin ve güzel uykulara dalıyoruz. Bedenimizi ve zihnimizi dinlendiriyoruz. Fakat maalesef toz, ölü deri hücreleri ve ter yüzünden yatağımız adeta bir bakteri yuvasıdır. Sadece çarşafları, nevresimleri değiştirerek yatağımızda gereken hijyeni sağlayamıyoruz. Yataklarımız kirlerin, tozların, ölü deri hücrelerin, vücut terlerimizin etkisi altında kalıyor ve zaman içerisinde kötü bir kokuya sahip olabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu ise karbonattan geçiyor.

İlk olarak yatağınızdaki çarşaflar ve varsa alezi sökün. Daha sonra yatağınızı elektrik süpürgenizin koltuk temizleme aparatıyla güzel bir şekilde süpürün. Süpürme işlemi bittikten sonra bir paket karbonatı eleğe koyun ve elek yardımıyla yatağın tüm yüzeyine serpin. Yatağın her yeri karbonatla kaplanmış olmalıdır. Bu işlemi sabah uygulayıp akşama kadar yatağınızı bu şekilde bekletin. Daha sonra elektrik süpürgesinin yine koltuk temizleme aparatıyla yatağınızı süpürüp karbonattan arındırın. Karbonat sayesinde yatağınızdaki bakteriler ölecek ve kötü koku ortadan kalkacaktır. İşte şimdi gönül rahatlığıyla yatağınızda uyuyabilirsiniz...

Karbonatla koltuk ve halılar da temizlenebilir mi?

Koltuk ve halılarınızı da karbonattan yardım alarak temizleyip bakterilerden arındırabilirsiniz.

Büyük bir kabın içerisine bir bardak sıcak su, bir çorba kaşığı karbonat ve yaklaşık beş çorba kaşığı sirke ilave edin. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Hazırladığınız karışımı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir sprey şişesinin içerisine doldurun. Halınızı veya koltuğunuzu ilk olarak elektrik süpürgesiyle süpürerek tozlardan arındırın. Daha sonra hazırladığınız karışımı püskürtüp süngerle ıslaklığı alın. Kumaşın sıvıyı emmemesine özen gösterin. Sirke ve karbonat bir araya gelince koltuk ve halılarınız bakterilerden arınacak ve varsa kötü kokular ortadan kalkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.