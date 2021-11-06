Yaşlanma etkilerinden kurtulmak için...

Cilt bakımında kimyasal ürünleri değil de doğal ürünleri tercih etmek çok doğru bir karar. Çünkü cildimiz bizler için çok önemli, ona zarar vermek istemiyoruz. Sizler için birkaç malzemeyle gayet kolay bir şekilde hazırlanan ve cilde çok faydalı beyaz kil maskesi tarifini araştırdık...



Cildimize bakım yapmak için kimyasal ürünlere başvurmamıza gerek yok. Doğal ürünler cildimize zarar vermediği gibi birçok fayda da sağlıyor. Bunlardan biri de beyaz kil. Beyaz kil maskesiyle cildinizi güzelleştirebilir ve problemlerini giderebilirsiniz.

Beyaz kil maskesi nasıl hazırlanır?

Beyaz kil maskesi çok az malzemeye sahip. Bu yüzden kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Beyaz kil maskesi için bir çay kaşığı beyaz kil, bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çorba kaşığı yoğurda ihtiyacınız olacak. Bu temel ölçüdür, aynı oranda ölçüyü artırabilir ve daha fazla miktarda maske hazırlayabilirsiniz.

Bu malzemeleri temiz bir kap içerisinde homojen olana kadar karıştırın. Daha sonra cildinizi güzelce temizleyin. Kirleri ve varsa makyaj kalıntılarını cildiniz üzerinden uzaklaştırın ve maskeyi yüzünüze fırça yardımıyla veya elinizle sürün. Fırça kullanacaksanız yumuşak uçlu bir fırça tercih etmeniz cildinize zarar vermeyi önleyecektir.

Maskeyi sürdükten sonra kurumasını bekleyin. 15 dakika içerisinde maske kuruyacak ve yüzünüzü oynattığınızda çatlamaya başlayacaktır. Beyaz kil maskesi oldukça sert bir yapıdadır. Bu yüzden çıkarırken dikkatli olmanız cildinizin zarar görmesini engelleyecektir. Maskeyi yüzünüzden çıkarmek için ılık suyla durulamayı, hafif hafif ovmayı denemelisiniz. Daha sonra temiz bir havluyla cildinizi yine nazikçe kurulamalısınız. Bu maske sayesinde yaşlanmanın etkilerini cildinizde durdurabilirsiniz.

Bu maskeyi uygularken göz çevresine ve dudak kenarlarına sürmemelisiniz. Ayrıca haftada bir olacak şekilde maskeyi uygulayabilirsiniz. Cildinizde maskeden sonra yanma veya kaşıntı oluşursa maskeyi hemen temizlemeli ve şikayetleriniz devam ederse mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Sivilceleri geçiren beyaz kil maskesi

Sivilcelerinizden şikayetçiyseniz ve onlardan kurtulmak istiyorsanız sivilcelere uygun bir beyaz kil maskesi hazırlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı beyaz kil, bir çay kaşığı limon suyu ve 1 2 tane toz haline getirilmiş aspirini karıştırarak maske hazırlayabilirsiniz.

Bu maskeyi de temiz cilde uygulamalı ve maskeyi sürerken de çıkarırken de cildinize zarar vermemek için dikkatli olmalısınız. Haftada bir kez sivilcelerinizden kurtulmak için bu maskesi kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.