Yasin Yılmaz kimdir? Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz nereli, hangi partiden? 600 bin TL değerindeki makam aracı ile gündeme gelen Elazığ'ın Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Elazığ İli, Merkez, Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı seçilen Yasin Yılmaz kimdir?

Yasin Yılmaz kimdir? Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz nereli, hangi partiden? 600 bin TL değerindeki makam aracı ile gündeme gelen Elazığ'ın Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Elazığ İli, Merkez, Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı seçilen Yasin Yılmaz kimdir?

Elazığ'ın 8 bin nüfuslu Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ın lüks marka makam otomobili tartışma konusu oldu. 600 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2016 model AUDI marka makam aracının alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Yasin Yılmaz şunları söyledi: "Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı, 'Lüks araçlar almayın' uyarısında bulunuyor. Bizde bu uyarıya uyarak bu aracı aldık, gidip Şahin alacak halimiz yok ya..."

Yasin Yılmaz kimdir?

Yasin Yılmaz Elazığ'ın Yurtbaşı Belde Başkanıdır.

Yasin Yılmaz AK Parti'den Belde Belediye başkanı seçildi.

600 bin TL'lik lüks makam otomobil tartışamalara neden oldu.

AK Partili belde başkanına muhalefetten tepki gecikmedi. DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Yurtbaşı Belde Başkanı Yasin Yılmaz'ı “Bir belde belediyesinin dahi, yaklaşık değeri 600 bin civarında olan, AUDI marka lüks makam aracı temin etmiş olması, israf kültürünün en açık örneğidir” sözleriyle eleştirdi.

Yurtbaşı nerede?

Yurtbaşı, Elazığ ilinin merkez ilçesine (Elazığ) bağlı bir beldedir.

Keban Barajı rezervuarının batısında yer alır.

Elazığ'a uzaklığı 12 kilometredir.

2013 yılı itibariyle Yurtabaşı'nın nüfusu 8034'dir.

Kasabanın başlıca ürünleri seracılık ve şaraplıktır (Öküzgözü gibi)

Elazığ'ın organize sanayi sitesi ve şeker fabrikası Yurtbaşı'ndadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.