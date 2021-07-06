Yasemin Gündoğan kimdir? Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor

Yasemin Gündoğan kimdir? Almanya'da nakit para dağıtım şirketinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan isimli genç kadının 8 milyon euro ile kaçtığı iddia edildi. İddia Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Alman polisi ve yetkilileri Yasemin Gündoğan'ı bulmak için çalışmalara hız verdi. Vatandaşlar da Yasemin Gündoğan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Yasemin Gündoğan nereli kaç yaşında? Yasemin Gündoğan yakalandı mı?

Yasemin Gündoğan kimdir? Almanya'da nakit para dağıtım şirketinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan isimli genç kadının 8 milyon euro ile kaçtığı iddia edildi. İddia Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Alman polisi ve yetkilileri Yasemin Gündoğan'ı bulmak için çalışmalara hız verdi. Vatandaşlar da Yasemin Gündoğan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Yasemin Gündoğan nereli kaç yaşında? Yasemin Gündoğan yakalandı mı?

Alman basını 28 yaşındaki genç bir kadının 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğunu iddia etti. İddia Almanya'da büyük ses getirdi. Alman medyası olaya geniş yer verirken Yasemin Gündoğan her yerde aranıyor. Peki Yasemin Gündoğan olayı nedir? Yasemein Gündoğan kimdir?

Yasemin Gündoğan kimdir?

İddiaya göre Almanya'nın Bremen şehrinde nakit para dağıtım şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Yasemin Gündoğan şirkette müşterilerin sipariş ettiği paraların paketlenmesi ve güvenli nakliyesinden sorumlu kişiydi. Yasemin Gündoğan'ın hasta raporu alarak işe gelmediği paketlenmiş 8 milyon euro'luk banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmesi gereken Gündoğan'ın bunu yapmadığı anlaşıldı. Yasemin Gündoğan 28 yaşında. Yasemin Gündoğan'ın dedeleri Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.