Yasemin Erbil'den bomba cevap! Cansu Özlevi özür diledi

Fenomen Cansu Özlevi eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin Yasmin Erbil ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi. Yasak aşk gündeme bomba gibi düşmüştiki Cansu Özlevi canlı yayına çıktı. Yasmin Erbil'den özür diledi ama ünlü komedyenin kızı bu özrü kabul etmedi.

Fenomen Cansu Özlevi eşinin kendisini farklı üç kadınla aldattığını iddia etmişti. İddiaya göre Özlevi bir gece uyanıp eşini yanında göremedi. Arkadaşının eşinin bir sarışın kadınla dans ettiğini gördüğünü iddia etmişti.

Yasmin Erbil, bu iddiaların ardından tepki göstererek, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" dedi.

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söyledi. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Cansu Özlevi daha sonra "Arkadaşımın söylediklerine inandım, Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu anları evinde izleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı ekranı paylaşarak "Özrünüzü kabul etmiyorum" dedi.

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