Yasemin El Salih kimdir? Yasemin El Salih neden öldürüldü? Şanlıurfa'da korkunç cinayet!

Yasemin El Salih kimdir? Yasemin El Salih neden öldürüldü? Şanlıurfa'da yaşanan korkunç cinayet ülke gündemine oturdu. Suriyeli olduğu öğrenilen 18 yaşındaki genç kız evinde vahşice katledildi. Elleri bağlı halde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Yasemin El Salih cinayetine ilişkin ekiplerin titiz çalışması sürüyor.

Bir kadın cinayeti daha... Bu kez adres Şanlıurfa. Katledilen kadın ise Suriyeli. Şanlıurfa'nın Sırrın Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede Yasemin El Salih adındaki genç kadının cansız bedeni bulundu. Vahşice öldürüldüğü öğrenilen Yasemin El Salih'in henüz 18 yaşında olduğu belirtildi.

Yasemin El Salih kimdir?

Yasemin El Salih Şanlıurfa'da yaşıyordu. Sırrın Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında yaşayan 18 yaşındaki Yasemin El Salih'in yakınları kapının açılmması üzerine babasından alınan anahtarla içeri girdi.

Korkunç manzara ile karşılaşan yakınları durumu sağlık ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih'in öldüğünü tespit etti.

Yasemin El Salih'in elleri bağlı ve boğazı kesilmiş olarak öldürüldüğü belirtildi.

Yasemin El Salih'in 2 yıldır evli olduğu öğrenildi.

Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih sabah işe gittiği, gelen telefonla da eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Yasemin El Salih'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. .