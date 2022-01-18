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Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / GENEL / Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

Yasak Elma dizisinden bir ismin daha ayrılacağı ortaya çıktı. Yeni sezonda 'Arzu' karakteri ile 'Yasak Elma'ya dahil olan Nihan Aypolat'ın kadroya veda edeceği öğrenildi.

53 Dakika Önce
2022-01-18 21:48:44
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Çağatay ve Kumru'nun evini basan Ömer silahı ikiliye doğrulturken, diğer tarafta Feyza ve Ender'in tartışması Arzu'nun içeri girmesiyle son bulur. Arzu'nun Ender ve Feyza'ya 'Sami Bey'in selamı var.' diyerek silahı doğrultması yürekleri hoplatırken ateş alan silah sesinin hangi evden geldiği henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye bu sezon Arzu karakteriyle dahil olan Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacağı haberi gelmişti. Ayrıca Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay'ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.

Bu haberle beraber patlayan silahın bir şekilde Arzu karakterinin ölmesiyle sonuçlanacağı düşünülüyor. Net bilgi Yasak Elma gelecek haftaki bölümde öğrenilecek.

Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay'ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.

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