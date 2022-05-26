Yasadışı bahis oynamanın ve oynatmanın cezası ne kadar?

Türkiye'de pek çok kişinin yüksek kazanç elde etmek amacıyla oynadığı illegal bahislerde ağır cezalar bulunmaktadır. Peki yasa dışı bahis oynamanın cezası nedir?

Birçok sporsever, futbol, ​​basketbol, ​​voleybol, tenis ve daha birçok maçın sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin ederek kazanç sağlar. Claim, Bilyoner, Tuttur, Nesine gibi legal bahis sitelerinin yanı sıra illegal bahis siteleri de bulunmaktadır. Bu yasadışı bahis siteleri, yasal bahis sitelerinden daha fazla kazanç vaat etse de, bu sitelerde bahis yapan kişiler ağır para cezaları ile cezalandırılmakta ve kazançlarından da kazanç sağlamaktadırlar. Peki yasa dışı bahis ve oynamanın cezası nedir?

Yasadışı bahis oynamanın ve oynatmanın cezası ne kadardır?

7258 sayılı Kanuna göre spor müsabakalarına dayalı olarak sabit oranlı ve ortak bahis veya şans oyunları oynamak suç olarak düzenlenmiştir. Yasadışı bahis yapma suçunun oluşabilmesi için, yasa dışı bahis yapan kişinin menfaat elde etmesi şart değildir. Yani faizi olmasa dahi yasa dışı bahis yapanlar kanun hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Suç, genel kastla işlenebilen bir suçtur.

Türkiye'de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkliat Başkanlığı veya başkanlığın yetki verdiği gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri sahiptir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere “sabit bayi” veya internet üzerinden oynatmak için “sanal ortam bayii” ruhsatı vererek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine izin verebilir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur.