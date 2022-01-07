DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası beşinci müdahalede sattığı dolar miktarını açıkladı
'Kazakistan'da yaşananlar Türkiye’ye darbe'
Kripto paralara ''Fed'' ve ''Kazakistan'' darbesi! Bitcoin 41 bin dolara geriledi
Vakıf Katılım'dan faizsiz kur korumalı katılma hesabı hamlesi
POMEM'e alınacak 10 bin polis için başvurular bu gece sona eriyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Papa Francis, çocuk yapmayıp evcil hayvan edinenleri bencillikle suçladı
Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Tarım Kredi Market fiyatları | Ayçiçek yağı Tarım Kredi Market'te ne kadar?
Kazakistan'daki gösterilerde 26 protestocu hayatını kaybetti
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin hayvan yemlerinde kullanımına onay
Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak?
15 tatili öne mi çekilecek? 15 tatili uzayacak mı? Yarıyıl sömestr tatili 1 hafta önce mi olacak?
Almanya'da enflasyon son 30 yılın zirvesini gördü
Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi

TIMETURK / GENEL / Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak? Vaka sayılarının adeta patlama yaptığı son günlerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı sık tartışılan konular arasında yer alıyor. 15 tatilin yaklaşmasıyla hızlı vaka artışlarının önüne geçebilmek için 15 tatilin 1 hafta öne çekilmesi olasılığının masada olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer ise bu konu hakkında yaptığı açıklamada ' Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-07 09:29:02
Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak? Vaka sayılarının adeta patlama yaptığı son günlerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı sık tartışılan konular arasında yer alıyor. 15 tatilin yaklaşmasıyla hızlı vaka artışlarının önüne geçebilmek için 15 tatilin 1 hafta öne çekilmesi olasılığının masada olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer ise bu konu hakkında yaptığı açıklamada " Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." dedi.

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer artan vaka sayıları sonrasında okulların akapatılıp kapatılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Özer açıkalmasında şunları söyledi: "Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?' herkes ‘hayır' diyor."

15 tatili erken mi olacak?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Omicron varyantı etkisi ile vaka sayalarının kısa sürede 100 bine çıkması bekşeniyor. Durum böyle olunca bazı tedbirlerin de şimdiden masada olduğu belirtildi. İddiaya göre okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı?

Özer ara tatilin erkene çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olarak da "Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." ifadelerini kullandı.

15 tatili ne zaman başlayacak?

1. dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 15 tatilli ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü bitecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş