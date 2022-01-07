Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak? Vaka sayılarının adeta patlama yaptığı son günlerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı sık tartışılan konular arasında yer alıyor. 15 tatilin yaklaşmasıyla hızlı vaka artışlarının önüne geçebilmek için 15 tatilin 1 hafta öne çekilmesi olasılığının masada olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer ise bu konu hakkında yaptığı açıklamada ' Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.' dedi.

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı? 15 tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman başlayacak? Vaka sayılarının adeta patlama yaptığı son günlerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı sık tartışılan konular arasında yer alıyor. 15 tatilin yaklaşmasıyla hızlı vaka artışlarının önüne geçebilmek için 15 tatilin 1 hafta öne çekilmesi olasılığının masada olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer ise bu konu hakkında yaptığı açıklamada " Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." dedi.

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer artan vaka sayıları sonrasında okulların akapatılıp kapatılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Özer açıkalmasında şunları söyledi: "Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?' herkes ‘hayır' diyor."

15 tatili erken mi olacak?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Omicron varyantı etkisi ile vaka sayalarının kısa sürede 100 bine çıkması bekşeniyor. Durum böyle olunca bazı tedbirlerin de şimdiden masada olduğu belirtildi. İddiaya göre okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Yarıyıl sömestr tatili uzatılacak mı?

Özer ara tatilin erkene çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olarak da "Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." ifadelerini kullandı.

15 tatili ne zaman başlayacak?

1. dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 15 tatilli ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü bitecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.