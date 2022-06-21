Yarının Sınırında filmi 20 Haziran Pazartesi günü TRT 1'de seyirciyle buluştu. 2014 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Tom Cruise ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yakın bir gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birlik, birçok büyük şehri yerle bir ederek milyonlarca insanı ölümün eşiğine getiriyor. Dünyada hiçbir ordu kendi hızına, silahlarının gücüne ve en önemlisi emir verme ve uygulama gücüne telepati ile ulaşamayacak. Bilim kurgu ve aksiyon türlerinde yer alan Yarının Kıyısında filminin konusu nedir? Yarının Kıyısında filminin oyuncuları kimlerdir?

Yarının Sınırında filmi konusu nedir?

Yakın bir gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birlik, birçok büyük şehri yerle bir etmekte ve milyonlarca insanı ölümün eşiğine getirmektedir. Dünyada hiçbir ordu onların hızına, silahlarının gücüne ve en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama gücüne denk olamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmeli ve bu ittifak dışında ikinci bir şansları yok.

Memur Bill Cage, daha önce bu savaşların hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen buydu; Kafes dakikalar içinde öldürülür... Ama bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Cage, alışılmadık derecede cehennem gibi bir günde uyanır ve kendisini kırılması zor bir döngünün içinde bulur. Buna göre ölmesi ve sonra dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlaması gerekir. Her geri dönüşte daha güçlü, daha akıllı ve Mimics ile başa çıkmak daha kolay olsa da, ona verilen iş dünyanın en zor işidir.

Yarının Sınırında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?