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Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Kar yağışlarının yurt genelinde hakim olmasının ardından kar tatili olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki ama valiliklerden açıklama geldi mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

2 Saat Önce
2022-03-03 18:41:43
Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma okullar tatil mi?

Kar yağışlarının yurt genelinde hakim olmasının ardından kar tatili olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki ama valiliklerden açıklama geldi mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

Yarın okullar tatil mi?

4 Mart itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Mart ayında da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre Afyonkarahisar, Sinop, Konya, Denizli, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi, Isparta'da okullar 3 Mart günü tatil oldu. Şimdi gözler 4 Mart Cuma gününe çevrildi.

4 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı belirlenmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .

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