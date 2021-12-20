Yarın Kayseri'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Kayseri'de kar tatili var mı? Kayseri okullar tatil edildi mi? sorusu Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kış soğuk yüzünü tüm illerimizde göstermeye başladı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre yurdun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlarının beklendiği açıklandı. 21 Aralık Kayseri hava durumu tahminlerine bakıldığında kent genelinde sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşeceği ve yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı kendisini gösterdi. Kayseri'de 21 Aralık Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Kayseri'de yarın okula gidecek olan öğrenciler ve veliler Kayseri'de yarın okular tatil edildi mi? Yarın Kayseri'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Kayseri'de kar tatili var mı? sorusuna yanıt arıyor. 21 Aralık Kayseri hava durumu tahminlerine göre kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında olacağı ve gün içine kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre yurdun iç bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimi geçecek. Kar yağışının en yoğun yaşanacağı illerden biri de Kayseri olacağı belirtiliyor. Kayseri'de sıcaklıklar -10 dereceye kadar düşecek. Ayrıca Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de okulların tatil edilp edilmeyeceğine Kayseri Valiliği karar veriyor. Kayseri Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilebilir. Kayseri'de şu anda henüz kar tatili haberi gelmedi. Ayrıca ilçe bazlı olarak kar tatili kararları da gelebilir. Kar tatili kararları için Kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.

Kayseri Valiliği Twitter hesabı

21 Aralık Salı Kayseri'de kar tatili var mı?

21 Aralık Salı günü Kayseri'de kar tatili duyurusu henüz yapılmadı. Hava koşullarına göre kar tatili olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanabilir.

21 aralık Kayseri hava durumu

21 Aralık Salı günü Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşecek. İşte Kayseri 21 Aralık hava durumu;

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